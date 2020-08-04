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Центральный рынок

Модернизация Центрального рынка: что ждет горожан  

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200804/31162972/modernizatsiya-tsentralnogo-rynka-chto-zhdet-gorozhan.html

Примэрия Кишинева готова инвестировать для развития Центрального рынка почти 600 тысяч леев. Такую сумму рассматривают в новом концепте развития этой торговой точки.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. В примэрии (мэрии) Кишинева активно работают над новой концепцией развития  Муниципального предприятия (МП) "Центральный рынок".

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
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Как рассказал на своей странице в Facebook глава кишиневской администрации Ион Чебан, в ходе разработки программы модернизации рассмотрены просьбы тех, кто занимается предпринимательской деятельностью на территории торговой точки.

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Сейчас концепция вынесена на публичные обсуждения. Администрация рынка представила три типа столов для обустройства секторов продажи разных товаров.

"Был проведен финансово-экономический анализ деятельности рынка. Сделано это для более рационального использования территорий, находящихся в управлении рынка, и для увеличения доходов предприятия", - заявил Чебан.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По его словам, уже разработали план действий для обустройства неиспользуемого земельного участка площадью около 1,5 гектара. Там организуют централизованную торговлю строительными материалами из грузовиков, подобным сейчас занимаются незаконно на улице Каля Басарабией.

Помимо этого, ищут площадку для централизованной сезонной торговли виноградом, посадочным материалом и рассадой. 

"С территорий вокруг Центрального рынка, с улиц Армянская и Тигина, были эвакуированы 55 незаконно работавших там торговых киосков. Ежедневно предпринимаются меры по устранению незаконной передвижной торговли вокруг рынка", - добавил Чебан.

киоск
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
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Чтобы не допустить получения неофициальных платежей от предпринимателей, налажена ротация персонала, работающего в качестве инспекторов, уточнил градоначальник.

Что уже сделано

С февраля по июль для рынка введена новая система бухгалтерского учета "для оптимизации операций и сокращения расходов предприятия".

Также внедрена электронная форма регистрации торговых мест.

Пока МП "Центральный рынок" не работало в период ЧП, примерно два с половиной месяца, зафиксировали убытки, произошло сокращение штата;

Как стало известно, примэрия готова инвестировать в развитие рынка около 580 000 леев.

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