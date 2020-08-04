Рецидивистка выманила 25 тысяч долларов, но в итоге опять попала за решетку

Брала взаймы у знакомых, но возвращать не собиралась. За пару лет авантюристка "развела на деньги" по крайней мере пять человек.

ТИРАСПОЛЬ, 4 авг – Sputnik. Уголовное дело "предприимчивой" 45-летней жительницы Тирасполя Елены Николайко направлено в суд. Женщина обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества.

По данным следствия, Николайко, являясь индивидуальным предпринимателем, с сентября 2017 года по февраль 2019 года под предлогом развития бизнеса брала взаймы у своих знакомых крупные суммы денег в иностранной валюте, а также ювелирные изделия.

"Оставляла всем расписки и обещала проценты. Несколько раз осуществляла выплаты по процентам, а впоследствии скрывалась и не отвечала на звонки своих кредиторов", - пояснили в следственном комитете.

Не дождавшись возврата денег к оговоренному сроку, обманутые граждане обратились в правоохранительные органы. В итоге оказалось, что на уловки мошенницы попались пятеро человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила 383,5 тысячи приднестровских рублей (около 25 тысяч долларов).

У женщины уже был опыт в совершении аналогичных преступлений, в 2011 году она была осуждена за мошенничество на три года лишения свободы условно.

На предварительном следствии Николайко была взята под стражу.

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