Ситуация с аэропортом Кишинева: уточнения по решению Стокгольмского арбитража

В Агентстве публичной собственности Молдовы прокомментировали решение Стокгольмского арбитражного суда по делу о концессии главной воздушной гавани республики.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Решение Стокгольмского арбитражного суда по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева - это временная мера. Об этом во вторник сообщили в Агентстве публичной собственности (АПС) Молдовы.

"Решение Арбитражного суда при Торговой палате Стокгольма от 2 августа 2020 года - временная мера, вынесенная одним судьей до начала рассмотрения дела в арбитраже", - отметили в структуре.

В ведомстве также пояснили, что "данная мера соответствует сроку в 180 дней, предусмотренному ст. 24 концессионного договора, для исполнения уведомления о разрешении и возврата всех активов, которые были объектом концессии, и всех преобразований, которые нельзя отделить от него".

В Агентстве публичной собственности подчеркнули, что готовы "предоставить всю необходимую помощь для обеспечения эффективного представительства, защиты прав и интересов Молдовы в деле Komaksavia Airport Invest LTD против республики".

Накануне компания Avia Invest, которая администрирует главные воздушные ворота страны, объявила, что Стокгольмский арбитражный суд запретил молдавским властям расторгать договор о концессии Международного аэропорта Кишинева до окончательного решения по этому делу.

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"Арбитраж запретил Республике Молдова выполнять действия по расторжению договора до окончательного решения и запретил любое исполнение уведомления о прекращении концессии, направленное компании 8 июля 2020 года", - отметили в Avia Invest, пояснив, что промежуточное решение суда оглашено накануне.

Глава Минюста Молдовы Фадей Нагачевский, в свою очередь, заявил, что "министерство юстиции выбрало адвокатское бюро, которое будет представлять Молдову по этому делу".

"Наша команда окажет всю необходимую помощь адвокатскому бюро, чтобы эффективно защищать интересы Молдовы. Обеспечим постоянное публичное отражение всех процессов и этапов по этому делу", - отметил Нагачевский.

Споры и контрактные обязательства

Агентство публичной собственности 10 июля сообщило, что "по причине неисполнения контрактных обязательств" была приостановлена сдача в концессию Международного аэропорта Кишинева, в том числе и земельного участка, занимаемого предприятием.

АПС заключило контракт о сдаче аэропорта в концессию 30 августа 2013 года, на эту же дату приходится решение об аренде земельного участка № 4/03.

Одним из главных аргументов, которым руководствуется государство при решении о возврате аэропорта в собственность, стало "невыполнение первого инвестиционного этапа", а также "частичное невыполнение второго этапа инвестиций". В АПС уточнили, что общая задолженность по этим пунктам составила 66 миллионов 200 тысяч евро.

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Концессионер Международного аэропорта Кишинева опроверг информацию о расторжении договора с 8 июля 2020 года.

"Компания Avia Invest лишь получила уведомление от АПС о желании расторгнуть договор по причине якобы непредставления страховой гарантии. Сама процедура расторжения является длительным юридическим механизмом. Avia Invest отвергает и не признает уведомление о расторжении", - сказано в реакции предприятия.

В Avia Invest подчеркнули, что компания является платежеспособной, осуществляющей деятельность в строгом соответствии с законодательством и положениями договора о концессии.

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании "Avia Invest" в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

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Кроме того, в начале сентября 2019 года кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но эти меры не повлияли на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии главной воздушной гавани страны. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов депутатов.

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