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Карантин в Тирасполе: повседневные пейзажи.

Как в Приднестровье наказывают тех, кто позабыл о противоэпидемических мерах

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200804/31164260/kak-v-pridnestrove-nakazyvayut-tekh-kto-pozabyl-o-karantine.html

За несколько дней сотрудники правоохранительных органов обнаружили почти сотню нарушений санитарного режима.

ТИРАСПОЛЬ, 4 авг – Sputnik. С 30 июля по 3 августа сотрудники правоохранительного ведомства Приднестровья совместно с представителями Санэпидемстанции провели свыше пяти тысяч проверок объектов торговли. За это время они выявили 99 нарушений введенных правил.

"За несоблюдение санитарного режима в условиях действующих ограничений деятельность некоторых объектов в разных городах Приднестровья приостановлена", - отметили в МВД.

В Тирасполе временно закрыто одно кафе, а также предприятие пищевой промышленности. В Бендерах вынесено санитарное предписание предприятию коммунального хозяйства города.

Чемоданы у входа в отель, фото из архива
© CC0 / JamesDeMers / отель
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В Григориопольском районе в ходе проверок двух сельских рынков вынесено пять предписаний в отношении индивидуальных предпринимателей. В Рыбнице при инспектировании торговых объектов выявлено 13 нарушений по санитарным нормам. На рынке в Дубоссарах – четыре.

Все виновные уже привлечены к административной ответственности.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1677)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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