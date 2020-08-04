Как в Приднестровье наказывают тех, кто позабыл о противоэпидемических мерах

За несколько дней сотрудники правоохранительных органов обнаружили почти сотню нарушений санитарного режима.

ТИРАСПОЛЬ, 4 авг – Sputnik. С 30 июля по 3 августа сотрудники правоохранительного ведомства Приднестровья совместно с представителями Санэпидемстанции провели свыше пяти тысяч проверок объектов торговли. За это время они выявили 99 нарушений введенных правил.

"За несоблюдение санитарного режима в условиях действующих ограничений деятельность некоторых объектов в разных городах Приднестровья приостановлена", - отметили в МВД.

В Тирасполе временно закрыто одно кафе, а также предприятие пищевой промышленности. В Бендерах вынесено санитарное предписание предприятию коммунального хозяйства города.

В Григориопольском районе в ходе проверок двух сельских рынков вынесено пять предписаний в отношении индивидуальных предпринимателей. В Рыбнице при инспектировании торговых объектов выявлено 13 нарушений по санитарным нормам. На рынке в Дубоссарах – четыре.

Все виновные уже привлечены к административной ответственности.

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