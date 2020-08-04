Есть ли риск продовольственного кризиса: что заявил глава Минсельхоза

Град и засуха оставили многих сельхозпроизводителей без урожая. Некоторые из них потеряли от 80 до 100% посевов зерновых.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Молдавские агропроизводители оказались в тяжелейшей ситуации, некоторые из них понесли убытки на миллионы леев из-за неблагоприятных погодных условий – засухи и града. Больше всего пострадали пшеница, ячмень, рапс, горох, однако задело и кукурузу, подсолнечник. Впрочем, это не повлияет на продовольственный сектор, а государство предприняло срочные меры в данной отрасли. Обо всем этом в комментарии радиостудии Sputnik рассказал министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу.

© Sputnik / Rodion Proca Глава Минсельхоза Молдовы Ион Пержу.

"Провели оценку посевов озимых культур на площади 250 тысяч гектаров. По большей части пострадал юг страны, где некоторые производители собрали с одного гектара не больше 200 килограммов, но есть и те, у кого урожай с гектара составил 4-5 тонн пшеницы", - отметил министр.

Колоссальные потери агросектора Молдовы: "проблемный урожай" и прогнозы>>>

По его словам, даже на севере страны дела обстоят не очень радужно.

"Ситуация непростая, но продовольственного кризиса не будет. Мы будем в состоянии обеспечить продовольственную безопасность страны", - подчеркнул министр.

Он отметил, что правительство выделило 200 миллионов леев на частичное покрытие убытков из-за продолжительной засухи, а начиная с 1 августа сельхозпроизводители могут запросить компенсации в Агентстве по интервенциям в сельском хозяйстве для покрытия ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий.

"Денежная помощь будет предоставлена предпринимателям, фермерам, сельхозпроизводителям, которые потерял свыше 60% посевов первой группы зерновых", - уточнил министр.

Для этого, как сказал глава Минсельхоза, необходимо подать документы в Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Размер компенсации будет определен на основе констатирующих потери документов и разрешения, представленного министерством.

Пержу также сообщил, что осенью правительство выступит с дополнительной помощью в 100 миллионов леев для выдачи компенсаций по кукурузе и подсолнечнику.

Зажаты в тиски: молдавские аграрии в отчаянии протестуют и требуют помощи>>>

Члены молдавского кабмина 31 июля утвердили регламент о предоставлении финансовой помощи для частичного покрытия убытков, вызванных засухой. Из Фонда субсидирования сельского хозяйства для поддержки пострадавших от стихии было выделено 100 миллионов леев, и еще 100 миллионов — из правительственного интервенционного фонда.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova