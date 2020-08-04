Минздрав: подтверждены 332 новых случая инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 332 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из них восемь — в Приднестровье. Об этом сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы три эпизода импорта инфекции, два из Турции и один - из Чехии.

По данным ведомства, за сутки проведено 2377 теста, из них 1698 первичных. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 25 814, из которых 1569 - в Приднестровье.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 14 медработников - 7 врачей, 5 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 451 пациент (из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1167 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Выздоровели еще 225 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 18 167 человек.

Также зафиксированы еще десять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 810.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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