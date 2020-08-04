Биография Виталия Бостана, нового заместителя главы Генинспектората полиции

Виталий Бостан будет заместителем начальника Генерального инспектората полиции (ГИП) Серджиу Паю. Принимая должность, он имеет более 20 лет опыта работы в структуре Министерства внутренних дел.
Профессиональная деятельность
В период с 2010 по 2014 годы был заместителем начальника городского комиссариата полиции в Бендерах.
Позже Бостан возглавлял Бригаду полиции особого назначения Fulger.
В апреле текущего года его назначали временно исполняющим обязанности главы Национального инспектората расследований при Генеральном инспекторате полиции.
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