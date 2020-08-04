Биография Виталия Бостана, нового заместителя главы Генинспектората полиции

Офицер, назначенный на эту должность приказом министра внутренних дел Павла Войку, имеет внушительный стаж работы в МВД.

Виталий Бостан будет заместителем начальника Генерального инспектората полиции (ГИП) Серджиу Паю. Принимая должность, он имеет более 20 лет опыта работы в структуре Министерства внутренних дел.

Профессиональная деятельность

Бостан начал свою деятельность в ГИП в 1999 году.

В период с 2010 по 2014 годы был заместителем начальника городского комиссариата полиции в Бендерах.

Позже Бостан возглавлял Бригаду полиции особого назначения Fulger.

В апреле текущего года его назначали временно исполняющим обязанности главы Национального инспектората расследований при Генеральном инспекторате полиции.

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