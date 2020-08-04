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Сорокская крепость.

Кризис в туристической отрасли Молдовы — падение составило 28 процентов

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200804/31167320/krizis-v-turisticheskoy-otrasli-moldovy-padenie-sostavilo-28-protsentov.html

В Кишиневе, где проходит международный форум по развитию туризма, обсуждались пути восстановления важного для экономики страны сектора.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на мировую туристическую индустрию, а в Республике Молдова падение отрасли составило более 28 процентов в первом квартале этого года. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян на международном форуме по внутреннему и въездному туризму, который проходит в столице Молдовы.

"Чтобы поддержать экономических агентов и индустрию туризма, мы предложили ряд поправок к действующему законодательству, которые были приняты парламентом и вступили в силу 26 июля. Они упрощают регуляторный режим, устанавливают предпринимательские патенты для деятельности в области туризма, исключают некоторые барьеры и создают предпосылки для расширения электронных транзакций", - сказал Райлян.

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Организатором форума выступила Национальная ассоциация въездного туризма Молдовы, мероприятие проходит с 4 по 6 августа в виде онлайн-встреч. 

Спикерами выступят не только молдавские специалисты, представляющие различные ведомства и организации, но также известные эксперты Всемирной туристической организации (UNWTO), ведущих международных компаний.

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Теги:
туризм


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