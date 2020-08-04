Три больницы в Молдове будут оснащены японским оборудованием

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Три медицинских учреждения в Республике Молдова будут оснащены современными медицинскими оборудованием при поддержке правительства Японии.

В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты прошли переговоры с донорами относительно подписания соглашения о гранте на поставку медицинскоой аппаратуры в рамках программы экономического и социального развития.

Два рентгеновские установки получат клиника "Эмилиан Коцага" и клиническая инфекционная больница "Тома Чорбэ". Для городской детской клинической больницы "Валентин Игнатенко" будет приобретен компьютерный томограф.

Правительство Японии является одним из стратегических партнеров по развитию системы здравоохранения в Республике Молдова. Внешняя помощь предоставляется через JICA (Японское агентство по международному сотрудничеству), программу Kusanone, General Grand Aid и другие проекты. Во время пандемии Япония оказала поддержку системе здравоохранения в Республике Молдова лекарствами, которые применяются при лечении пациентов с COVID-19.

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