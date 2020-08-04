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Очистка реки Бык.

Где на следующей неделе в Кишиневе будет полностью приостановлено движение

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Примэрия занялась благоустройством города. Среди первых в списке на обновление – набережная улица столицы.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. На улице Албишоара начался ремонт на отрезке между бульваром Юрия Гагарина и улицой Измаил. Как пояснил примар (мэр) города Ион Чебан, все сразу отремонтировать невозможно, поэтому весь процесс благоустройства набережной улицы столицы пройдет в пять этапов.

"Работы начались с демонтажа бордюров на отрезке длиной в 500 метров. Вокруг них было срезано 900 м² старого асфальта. Ремонт этой части дороги займет две недели. На площадке работают тракторы, самосвалы, экскаваторы", - пояснил градоначальник.

киоск
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Чебан встретился с владельцами киосков: что будет с уличной торговлей
На участке, на котором сейчас выполняются работы, частично перенаправлено движение транспорта, а с понедельника, 10 августа, трафик на отрезке между бульваром Гагарина и улицей Измаил будет приостановлен.

В планах столичной администрации - полностью преобразить улицу Албишоара. По задумке, на ней будут отремонтированы проезжая часть и тротуары, модернизировано уличное освещение, очищена ливневая канализация и демонтированы рекламные панно.

С 13 июля также идет очистка реки Бык на отрезке улиц Петру Рареш - Фередеулуй, и в настоящее время 95% работ уже готовы.

"Удалены ил, сухие растения - ежедневно на участке были задействованы шесть тракторов, восемь самосвалов, бульдозер, многие виды работ выполнялись вручную", - отметил Чебан.

Параллельно ведется очистка реки на участке Петру Рареш - Михай Витязул. Срок завершения работ - 10 сентября.

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Теги:
улица, автотранспорт, транспорт, движение, автодвижение, Кишинев


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