23:17 04 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.67
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Спасатели ведут поиски утонувшей девочки.

За сутки в водоемах Молдовы утонули два человека

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200804/31167819/za-sutki-v-vodoemakh-moldovy-pogibli-dva-cheloveka.html

Число людей,погибших во время купания, с начала года уже достигло 56-и, среди них есть несовершеннолетние.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. За сутки в Молдове утонули во время купания два человека, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Первый трагический случай произошел в Леовском районе, где погиб 16-летний молодой человек, который купался в районе города Яргара. Вторая трагедия произошла в селе Оксентя района Дубэсарь, где во время купания в Днестре утонул 45-летний мужчина.

Тела погибших были найдены и извлечены водолазами ГИЧС.

Спасательная лодка на реке Днестр
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Трагедия на Днестре: почему нельзя сейчас купаться в реке

По данным службы, с начала 2020 года в водохранилищах страны погибли 56 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.

Спасатели напоминают, что купание в местах, которые не оборудованы действующими спасательными станциями, категорически не рекомендуется. Взрослые должны тщательно следить за поведением детей — иногда всего минуты достаточно, чтобы произошло непоправимое.

Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать распитие алкогольных напитков во время отдыха на воде, подчеркивает ГИЧС.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове продолжается кампания по предотвращению несчастных случаев на воде
Люди тонут в водоемах — число трагических случаев в Молдове растет
Теги:
спасатели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео.
Момент мощнейшего взрыва в Бейруте попал на видео
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться