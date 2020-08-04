За сутки в водоемах Молдовы утонули два человека

Число людей,погибших во время купания, с начала года уже достигло 56-и, среди них есть несовершеннолетние.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. За сутки в Молдове утонули во время купания два человека, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Первый трагический случай произошел в Леовском районе, где погиб 16-летний молодой человек, который купался в районе города Яргара. Вторая трагедия произошла в селе Оксентя района Дубэсарь, где во время купания в Днестре утонул 45-летний мужчина.

Тела погибших были найдены и извлечены водолазами ГИЧС.

По данным службы, с начала 2020 года в водохранилищах страны погибли 56 человек, в том числе 6 несовершеннолетних.

Спасатели напоминают, что купание в местах, которые не оборудованы действующими спасательными станциями, категорически не рекомендуется. Взрослые должны тщательно следить за поведением детей — иногда всего минуты достаточно, чтобы произошло непоправимое.

Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать распитие алкогольных напитков во время отдыха на воде, подчеркивает ГИЧС.

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