Что могут посадить жители Молдовы, чтобы собрать "второй урожай"

В эти дни еще можно высадить на земельных участках некоторые сельскохозяйственные культуры - зелень, картофель, морковь, капусту, свеклу, огурцы, помидоры.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В начале августа еще есть возможность посадить на огороде некоторые сельскохозяйственные культуры, чтобы собрать "второй урожай". Глава управления амелиорации картофеля и овощей Научно-практического института садоводства и продовольственных технологий Петр Илиев рассказал в комментарии Sputnik, какие плоды можно выращивать в Молдове до заморозков.

По его словам, самое лучшее время для посадки культур, которые обеспечат сбор "второго урожая", приходится на конец июня - средину июля. Однако и в начале этого августа еще есть шанс получить выгоду от своего сельскохозяйственного участка рядом с домом, особенно засеивая его зеленью.

Петрушка, укроп, сельдерей, леуштян и другая зелень сможет расти, пока не похолодает. Впрочем, шансы есть и у других культур, если высадить рассаду из теплиц.

Илиев рекомендует также сажать проросший картофель, свеклу, раннюю морковь. После сбора урожая эти овощи не пригодны для хранения на зиму, но подойдут для текущего потребления.

Есть возможность надеяться на урожай капусты, огурцов и помидоров.

Хороший полив, как отметил эксперт, позволит сделать так, чтобы столы ломились от овощей и зелени осенью, когда в Молдове отмечаются храмовые праздники.

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