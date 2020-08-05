В Приднестровье увеличили лимит на проведение платных тестов на COVID-19

В Приднестровском регионе заработали новые правила для прибывающих на его территорию. Теперь необходимо предъявить справку с результатом анализа на наличие COVID-19, полученную в медучреждении иностранного государства, либо сдать подобный тест в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг – Sputnik. В Приднестровье увеличили лимит на проведение платного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Вместо 26 в тираспольской лаборатории теперь будут ежедневно проверять 65 проб: из Тирасполя – 20, из Бендер – 15, Слободзеи - 10, Рыбницы - 5, из остальных районов – по три.

Новые правила для въезжающих в регион

В начале августа начал действовать новый порядок перемещения граждан, прибывающих на территорию Приднестровья для проживания, временного нахождения или в туристических целях. В его основе – диагностика коронавируса.

"Не позднее 72 часов с момента въезда необходимо предъявить документ (справку) учреждений иностранных государств о наличии отрицательного результата ПЦР-исследования или в течение трех дней сдать такой анализ в Приднестровье", - объясняют в Минздраве.

Если у человека есть справка, полученная в другой стране, ему не нужно соблюдать режим самоизоляции. Если такой документ отсутствует, то необходимо записаться на ПЦР-исследование в медучреждение по месту жительства и выходить из дома только для сдачи пробы.

Карантинные ограничения полностью снимаются после получения отрицательного анализа. Если человек не хочет проходить лабораторное обследование или не сделает это спустя три дня после прибытия, устанавливается режим самоизоляции на 14 дней. Срок карантина будет исчисляться с момента оформления эпидемиологической карты в пунктах пропуска на границе.

Сколько стоит тест и как его пройти в регионе?

Для въезжающих на территорию Приднестровья ПЦР-тест на COVID-19 - услуга платная. Она обойдется в 440 приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

Надо учесть также, что анализ проводится только по предварительной записи. А при прохождении процедуры каждый обязан соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как писал Sputnik ранее, адреса и телефоны лечебных учреждений, где можно сдать анализ, указаны в получаемой при пересечении КПП памятке.

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