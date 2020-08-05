Какую опасность представляют средства защиты от COVID-19

Маски и перчатки стали постоянными аксессуарами в повседневной жизни каждого человека во время пандемии COVID-19. Однако мало кто знает, как правильно их утилизировать и не наносить вред окружающей среде.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Маски, перчатки и защитные костюмы – незаменимы во время пандемии. Все эти "аксессуары", безусловно, выполняют свою защитную функцию, но в определенный момент срок службы каждого из них заканчивается. В лучшем случае они попадают в точки сбора отходов, в худшем их выбрасывают на улицу.

Все это становится серьезной проблемой для окружающей среды, поэтому для ее сохранения, придется приложить большие усилия.

Пластика все больше

Экологи считают, что во всем мире процветает производство пластиковых предметов, которые используются для борьбы с пандемией. Что касается Молдовы, то ситуация в стране сложная, поскольку в республике нет механизма, который бы регулировал сбор медицинских отходов от физических лиц.

"Одна из больших проблем "отходов коронавируса" - люди выбрасывают маски и перчатки где попало. Пока сбор этого мусора никак не организован. Отсюда возникает большой риск загрязнить природу пластиковыми отходами. Они долго разлагаются, а это уже реальная опасность для экологии", - заявила корреспонденту Sputnik глава Инспектората контроля за отходами и химическими веществами Вероника Фокша.

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Решение властей

Использованная медперсоналом экипировка собирается авторизованными предприятиями, и над данными отходами есть соответствующий контроль.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заверяет, что есть проекты, предусматривающие переработку такого мусора, но они пока еще на стадии обсуждений.

"Министерство сумело договориться о проектах технической помощи в области здравоохранения. Речь идет о проекте Всемирного банка, еще идут переговоры. Туда же включен и пункт о развитии платформ по переработке мусора. Это проблема национального уровня. Мы предлагаем создать хорошо продуманный механизм в этой области", - отметила Думбрэвяну.

Поскольку маски и перчатки бросают, где попало, возрастает риск распространения коронавирусной инфекции. Министерство уже несколько раз инициировали кампании по информированию населения о правильном использовании средств защиты, о том, как поступать после их испоьзования.

Страдают от загрязнения и водоемы

Эксперты уже заговорили о загрязнении "отходами коронавируса" Средиземного моря. Среди первых, кто обратил на это внимание - неправительственная организация Франции. По данным НПО, в последнее время дайверы все чаще находят в море различные медицинские защитные средства - макси, костюмы, перчатки. Этими же отходами уже загрязнен Лазурный берег.

В связи с тем, что возобновилась туристическая деятельность, процесс загрязнения только усиливается, так как местным жителям и туристам рекомендуют носить защитные средства.

"Эти брошенные маски отображают нынешнюю реальность. Они будут появляться еще миллионами, так что будьте внимательны, это новый вид загрязнения окружающей среды", - заявил Лоран Ломбард, основатель НПО.

По иронии судьбы, производители, изготавливая защитные средства от COVID-19, помогают беречь здоровье, но усугубляют другую глобальную проблему.

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