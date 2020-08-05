В примэрии Кишинева занялись оптимизацией

Два муниципальных управления объединят в одно, и добавят к ним отдел, который займется продвижением столицы, как туристического направления.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. В примэрии (мэрии) муниципия Кишинева - оптимизация. Речь идет о слиянии двух генеральных управлений: одного - по торговле, общественному питанию и услугам, другого - по экономике, реформам и имущественным отношениям.

"Слияние двух муниципальных образований - это первый этап предложенного нами процесса реформирования структуры местного публичного управления Кишинева. Этот процесс не предполагает увеличения количества сотрудников", - пояснил примар (мэр) города Ион Чебан.

Новое подразделение будет называться Генеральным управлением по экономике, торговле и туризму. Реорганизацию, как уточнили в столичной администрации, решили провести "для повышения эффективности и оптимизации работы примэрии". В состав муниципального образования войдет новый отдел, который будет заниматься развитием и продвижением Кишинева, как туристического направления.

Генеральное управление по экономике, торговле и туризму в ближайшее время будет зарегистрировано в Агентстве публичной собственности.

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