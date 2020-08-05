Полный разбор: как будет проходить обучение в молдавских школах с 1 сентября

Нужно ли будет школьникам сидеть на уроках в защитных масках, сколько времени они будут находиться в школе - об этом и многом другом рассказал Sputnik представитель Минобразования.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Процесс открытия образовательных учреждений в новом учебном году зависит от эпидемиологической ситуации, завил начальник управления доуниверситетского образования Минобразования, культуры и исследований Молдовы Валентин Круду в пресс-центре Sputnik Молдова в среду.

"Если эпидемиологическая обстановка в республике позволит нам 1 сентября открыть школы, детсады и другие образовательные учреждения, то мы к этому готовы. Разработаны специальные рекомендации, чтобы образовательные заведения начали учебный процесс в условиях пандемии, то есть в условиях действия определенных ограничений", - сказал Круду.

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Чиновник отметил, что министерство предложило рассмотреть семь моделей обучения, которые обсуждались с учителями, родителями, опекунами и даже с учениками.

"Почему Минобразования не разработало одну модель, и на базе этой модели мы начали работать с юга до севера и с запада на восток страны? Потому что у каждой школы своя специфика и определенное число детей, персонала. Поэтому мы и выступили с таким подходом, чтобы каждая школа смогла выбрать наиболее удобную для себя модель", - отметил Круду.

По его словам, необходимо понимать, что в период пандемии нужно соблюдать рекомендации Минздрава и международных структур, а именно социальную дистанцию.

"Буквально вчера в правительстве было расширенное заседание с участием специалистов Минздрава и Минобразования. Пришли к выводу, что с 1 сентября необходимо строго придерживаться правила соблюдения социальной дистанции. В каждом классе она должна быть не менее полутора метров между учениками. Это основной принцип, который мы должны соблюдать сейчас", - подчеркнул начальник управления доуниверситетского образования.

Что касается масок, то учащиеся их носить не будут при условии, что будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра, а вот персонал, скорее всего, да. Но в транспорте детям все-таки нужно будет носить защитную маску. Министерство еще обсуждает вопрос подвоза детей в школы, а также то, как будет проходить процесс приема пищи.

"Эти принципы разрабатываются не Минобразования, а компетентными структурами, которые за это отвечают. Поэтому, исходя из нормативов, мы будем рассаживать учеников", - сказал Круду.

По его словам, в 65% случаев учебные заведения выбрали первую модель обучения - соблюдение всех норм при осуществлении учебного процесса в классе, а 22% - комбинированную модель, то есть в классе и онлайн, находясь дома. Некоторые школы решили придерживаться сменного режима обучения. Крупные школы, скорее всего, будут придерживаться модели, когда половина класса учится онлайн, а вторая приходит на занятия в школу. При этом, большие образовательные учреждения также станут комбинировать модели обучения.

Кроме того, под вопросом остается и количество часов пребывания детей в школах и детсадах. Международные структуры рекомендуют сократить этот период.

"Если раньше нормальное посещение было от 4 до 6 часов в зависимости от класса и образования (начальная школа, гимназия или лицей), то сейчас предлагают уменьшить это время до 4 часов в день. То же самое касается детсадов. Если раньше они работали по программе от 8 до 12 часов, то сейчас предлагается, чтобы их график составлял шесть-семь часов день. Но все это обсуждается. Нам важно узнать возможности семей и каждого учебного заведения", - подчеркнул Круду.

В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте, все учащиеся были переведены на удаленный процесс образования.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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