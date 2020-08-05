Первый раз в первый класс: будут ли проводить линейки в условиях пандемии

Представитель Минобразования считает, что необходимо найти возможности и провести торжественные линейки, однако в каком формате – каждая школа должна предложить сама.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Вопрос о том, как в Молдове организовать День знаний и "Первый звонок", обсуждается специалистами профильных ведомств. Пока рассматривается предложение проведения торжественных линеек по классам. Об этом завил начальник управления доуниверситетского образования Минобразования, культуры и исследований Молдовы Валентин Круду в пресс-центре Sputnik Молдова в среду.

"Существует предложение по разработке модели проведения "Первого звонка". Мы предложили учебным заведениям, где набрались первые классы, обязательно подумать, как проводить линейки. Мы не можем изменить рекомендации Национальной комиссии, которая постановила, что при проведении определенных мероприятий должно присутствовать не более 50 человек. При наличии 25 детей в классе и 25 родителей получается, надо проводить мероприятие в одном классе", - сказал Круду.

По его словам, пока рассматривается предложение проведения торжественных линеек именно по классам, чтобы первый звонок все-таки прозвенел.

"В каком формате? Это будет зависеть от каждого учебного заведения. Из 1250 школ в нашей стране в 925 учебных заведений зачислены до 300 детей, а это значит, что в них будет не более одного-двух начальных классов. В остальном – это большие школы, где учатся свыше 500 детей. В Кишиневе есть лицей, куда зачислены 2200 учащихся, из которых 800 посещают начальную школу. В этом году там наберется порядка шести первых классов", - отметил чиновник.

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По его словам, организация Дня знаний - важный вопрос, который необходимо решать.

"Надо найти возможности и провести торжественные линейки. В каком формате, нам должна предложить каждая школа в отдельности", - заключил Круду.

В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте, все учащиеся были переведены на удаленный процесс обучения.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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