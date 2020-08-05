В Молдове - сразу несколько "горячих" предупреждений: что говорят спасатели

Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям предостерегают в связи с рисками возникновения пожаров из-за засухи и жары. В связи с этим они настоятельно рекомендуют соблюдать ряд правил.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В Молдове в течение нескольких дней будет сохраняться жарка погода, в связи с этим необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

С таким предупреждением выступили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

В ведомстве напомнили, что в Молдове в период с 5 по 9 августа действует "желтый код" из-за жары, ожидается до +34 градусов по Цельсию. Также до 10 августа активно другое предупреждение: в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на малых реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность.

"Убедительно просим жителей страны не сжигать сухие листья, растительность и бытовые отходы, так как это может привести к возгораниям на больших площадях. Родителей призываем внимательно следить за детьми и запрещать игры с огнем", - отметили в ГИЧС.

В ведомстве отметили, что жаркая погода опасна для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Данным категориям не рекомендуется нахождение на солнце в дневные часы. Остальным советуют прятаться в тени и употреблять много воды.

В чрезвычайных ситуациях следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

Жара "убивает" жителей Молдовы - как спастись без кондиционера>>>

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как легче перенести сильную жару.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova