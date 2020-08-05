В Молдове - сразу несколько "горячих" предупреждений: что говорят спасатели

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В Молдове в течение нескольких дней будет сохраняться жарка погода, в связи с этим необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.
С таким предупреждением выступили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.
В ведомстве напомнили, что в Молдове в период с 5 по 9 августа действует "желтый код" из-за жары, ожидается до +34 градусов по Цельсию. Также до 10 августа активно другое предупреждение: в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на малых реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность.
"Убедительно просим жителей страны не сжигать сухие листья, растительность и бытовые отходы, так как это может привести к возгораниям на больших площадях. Родителей призываем внимательно следить за детьми и запрещать игры с огнем", - отметили в ГИЧС.
В ведомстве отметили, что жаркая погода опасна для пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями. Данным категориям не рекомендуется нахождение на солнце в дневные часы. Остальным советуют прятаться в тени и употреблять много воды.
В чрезвычайных ситуациях следует незамедлительно звонить по номеру 112.
Рекомендации врачей
Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Могут случаться судороги, потеря сознания, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.
Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.
Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.
Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать активного отдыха.
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