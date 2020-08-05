Опасные водоемы: правоохранительные органы дают советы родителям

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. За два летних месяца в Молдове зарегистрированы девять случаев гибели детей на водоемах. Такие данные приводит Национальный инспекторат общественной безопасности МВД.
"Любой может попасть в инцидент на воде, даже дети, которые умеют плавать. Часто условия для купания могут быть непредсказуемыми в прудах, озерах или реках, поскольку глубина и температура воды в некоторых случаях быстро меняются", - отметили в структуре.
В инспекторате дали список рекомендаций, которые помогут избежать неприятные ситуации:
- необходимо пристально следить за ребенком в воде или непосредственной близости к ней;© Sputnik / Игорь Руссак
- не стоит разрешать детям идти к водоему без сопровождения хотя бы одного взрослого;
- если человек не умеет плавать, то лучше не купаться одному и не заходить в воду выше пояса;
- если вы почувствовали опасность или увидели, что тонет кто-то из купающихся, нужно тут же звать на помощь.
По статистике молдавских спасателей, наиболее распространенными случаями гибели людей на водах является купание в запрещенных местах, где некому прийти на помощь, если человек начал тонуть.
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