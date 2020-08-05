22:21 05 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Озеро в столичном Ботаническом саду.

Опасные водоемы: правоохранительные органы дают советы родителям

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200805/31177742/opasnye-vodoemy-pravookhranitelnye-organy-dayut-sovety-roditelyam.html

Совершенно нелишне еще раз вспомнить простые правила, которые помогут исключить непредвиденные ситуации при отдыхе на реках и озерах.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. За два летних месяца в Молдове зарегистрированы девять случаев гибели детей на водоемах. Такие данные приводит Национальный инспекторат общественной безопасности МВД.

"Любой может попасть в инцидент на воде, даже дети, которые умеют плавать. Часто условия для купания могут быть непредсказуемыми в прудах, озерах или реках, поскольку глубина и температура воды в некоторых случаях быстро меняются", - отметили в структуре.

В инспекторате дали список рекомендаций, которые помогут избежать неприятные ситуации:

  • необходимо пристально следить за ребенком в воде или непосредственной близости к ней;
    Детская больница.
    © Sputnik / Игорь Руссак
    И снова трагедии с детьми: одна девочка - в реанимации, другую спасти не смогли
  • не стоит разрешать детям идти к водоему без сопровождения хотя бы одного взрослого;
  • если человек не умеет плавать, то лучше не купаться одному и не заходить в воду выше пояса;
  • если вы почувствовали опасность или увидели, что тонет кто-то из купающихся, нужно тут же звать на помощь.

По статистике молдавских спасателей, наиболее распространенными случаями гибели людей на водах является купание в запрещенных местах, где некому прийти на помощь, если человек начал тонуть.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Смертельные реки и озера Молдовы - как не утонуть и не заразиться


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
Взрыв в порту Бейрута: что известно о трагедии в столице Ливана.
Взрыв в порту Бейрута: что известно о трагедии в столице Ливана
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться