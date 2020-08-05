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Абитуриенты перед вступительным испытаниями.

Хорошая новость для абитуриентов: поступить в вуз стало проще

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
Абитуриент-2020 (34)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200805/31178320/khoroshaya-novost-dlya-abiturientov-postupit-v-vuz-stalo-prosche.html

Минус одна бумага: Минздрав решил, что при поступлении в профессионально-техническое или высшее учебное заведение не понадобится проходить обязательный осмотр у врачей и предоставлять медсправку, но есть и исключения.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Поступающим в образовательные учреждения Молдовы больше не нужно предоставлять медицинскую справку. Об этом сообщили в Минздраве республики в среду.

"Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты информирует об исключении требования обязательного медосмотра и предоставления при поступлении в профессионально-техническое или вуз медицинской справки F 086 e", - отмечает источник.

Под исключение, как пояснили в ведомстве, попадают специальности, для поступления на которые кандидатам нужна особая физическая подготовка. "При необходимости семейный врач назначит консультацию у профильных врачей в установленном порядке", - добавили в структуре.

Поступление в вузы Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Когда будут оглашены результаты поступления в вузы Молдовы

Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19, в этом году процесс зачисления проходит иначе. Так, подать документы в вуз можно было онлайн до 4 августа. Промежуточные результаты зачисления объявят 7 августа. С 8 по 18 августа в выбранное учебное заведение нужно подать документы уже в оригинале. Доступ организуют согласно поэтапному графику, установленному администрацией, и в разных учебных корпусах, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включая повседневную защиту преподавателей и студентов от заболевания COVID-19.

Объявление окончательных результатов запланировано на 20 августа. Если останутся незанятые бюджетные места, высшие учебные заведения проведут дополнительный этап приема в период 21-29 августа.

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Тема:
Абитуриент-2020 (34)

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