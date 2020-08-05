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Новые данные Минздрава: подтверждены 408 новых случаев инфицирования COVID-19

© Sputnik / Андрей Катаев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1683)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200805/31178426/novye-dannye-minzdrav-podtverzhdeno-408-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество официально зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове превышает 26 тысяч.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 408 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Константин Рымиш в среду на брифинге.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 26 222. 

"Число активных случаев продолжает оставаться на уровне 6 981", - сказал источник.

По его словам, за минувшие 24 часа проведено 2058 тестов, при этом повторно - 496.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Кишиневе. За сутки в столице подтвердились 154 случая. 

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 22 медработников: 1 врача, 20 медсестер и 1 санитарки.

Рентген легких. Архивное фото
© Sputnik / Денис Абрамов
Коронавирус и медперсонал: число заразившихся COVID-19 врачей растет

Общее число выздоровевших достигло 18 418 (за сутки +251), а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 823. Всего за 24 часа зафиксировано 13 смертей.

Как отметил Рымиш, 442 пациента находятся в тяжелом состоянии, 38 подключены к ИВЛ.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1683)

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