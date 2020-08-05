Первое жилье: участники программы справили еще 51 новоселье

Всего в рамках государственной программы Prima Casă (Первое Жилье) в Молдове приобретено 4663 объекта недвижимости.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Количество приобретенных в рамках госпрограммы Prima Casă (Первое Жилье) домов и квартир выросло на 51 и составило 4663. Данные приводит Министерство экономики.

Ведомство информирует, что подписание гарантийных контрактов ожидается еще по 29 заявкам. Средний возраст заявителей – 31,2 года.

В основном в Prima Casă участвуют семьи: 3237 из общего числа бенефициаров. Жильем на льготных условиях обзавелись и несемейные молодые люди, они стали владельцами 1426 единиц недвижимости.

Средняя площадь приобретенного жилья - 60,01 квадратного метра, средняя стоимость - 595,47 тысячи леев.

Всего на покупку недвижимости в рамках программы банки предоставили 2,34 млрд леев кредитов, общая стоимость активных гарантий - 1,17 млрд леев.

Бенефициары по-прежнему предпочитают покупать жилье в городской черте: по данным Минфина, из общего количества приобретенной недвижимости 4361 - в городах, 302 - в сельской местности. В основном покупают квартиры (4294 из общего количества), реже – частные дома (369).

Участником государственной программы Prima Casă может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены недвижимости.

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