19:49 05 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Новострой

Первое жилье: участники программы справили еще 51 новоселье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200805/31179950/pervoe-zhile-uchastniki-programmy-spravili-esche-51-novosele.html

Всего в рамках государственной программы Prima Casă (Первое Жилье) в Молдове приобретено 4663 объекта недвижимости.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Количество приобретенных в рамках госпрограммы Prima Casă (Первое Жилье) домов и квартир выросло на 51 и составило 4663. Данные приводит Министерство экономики.  

Ведомство информирует, что подписание гарантийных контрактов ожидается еще по 29 заявкам. Средний возраст заявителей – 31,2 года.

В основном в Prima Casă участвуют семьи: 3237 из общего числа бенефициаров. Жильем на льготных условиях обзавелись и несемейные молодые люди, они стали владельцами 1426 единиц недвижимости.

Средняя площадь приобретенного жилья -  60,01 квадратного метра, средняя стоимость - 595,47 тысячи леев.

Жилой дом. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
Компенсация в 100% и другие преимущества: нововведения по программе Prima Casă

Всего на покупку недвижимости в рамках программы банки предоставили 2,34 млрд леев кредитов, общая стоимость активных гарантий - 1,17 млрд леев.

Бенефициары по-прежнему предпочитают покупать жилье в городской черте: по данным Минфина, из общего количества приобретенной недвижимости 4361 - в городах, 302 - в сельской местности. В основном покупают квартиры (4294 из общего количества), реже – частные дома (369). 

Участником государственной программы Prima Casă может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и получает доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет 5% от покупной цены недвижимости.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Тарабурка: ситуация на рынке недвижимости может в любой момент поменяться


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркое явление: "осетровая луна" размером с полнеба - фото
Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?
Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться