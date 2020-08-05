"Морская держава". ТОП происшествий с кораблями молдавского флота

Sputnik вспомнил происшествия с участием морского транспорта, зарегистрированного в Молдове, а также коснулся темы состояния отечественного флота.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В настоящий момент ведется расследование взрыва в ливанском Бейруте, к которому мог иметь отношение корабль "Rhosus", плававший когда-то под флагом Молдовы. Происшествие привлекло внимание общественности к проблеме морского транспорта, так или иначе связанного с нашей страной.

Реакция молдавских властей на взрыв в Бейруте

Утверждение, что взрыв в ливанском порту произошло из-за судна, ходящего под флагом Молдовы, не соответствует истине. Об этом заявили в Агентстве водного транспорта Молдовы.

В ведомстве сообщили, что судно "Rhosus", груз которого может быть связан со взрывом в Бейруте, зарегистрировали в Государственном регистре судов РМ в 2012 году. В 2014 году корабль был принудительно удален из официального списка по причине истечения сроков регистрации. С тех пор судно не имеет отношения к Молдове.

Согласно данным агентства, владельцем корабля является компания из Панамы. Впоследствии судно было передано в пользование фирме с Маршалловых островов.

"С 2014 года "Rhosus" не является единицей молдавского флота. Грузы, перевозимые этим кораблем, были конфискованы ливанскими властями и хранились в портовых складах, а не на борту судна. На данный момент преждевременно указывать причину и источник взрыва. По поводу этого факта должны высказаться после завершения расследования компетентные органы Ливана", – подчеркнули в организации.

Крушение танкера "Делфи" в Одесском заливе

В последние годы молдавские суда фигурировали в нескольких международных инцидентах. Одним из таких стало крушение близ Одессы танкера, который ходил под флагом Молдовы. В ноябре 2019 года в результате сильного шторма судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, где он сел на мель в районе пляжа "Дельфин".

Одним из последствий крушения стало превышение концентрации нефтепродуктов в Одесском заливе выше нормы в 157 раз.

После инцидента в Агентстве водного транспорта Молдовы заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики еще в сентябре 2018 года. Причина – несоответствие его технического статуса требованиям международных конвенций в области судоходства, участником которых является Республика Молдова.

Примечательно, что "Делфи" до сих пор не был эвакуирован: несколько попыток не увенчались успехом, последняя из них имела место в конце июля. Из судна продолжает литься топливо, а местные власти признали ситуацию чрезвычайной.

Судно "Breath" с грузом "жесткого" наркотика

В октябре 2018 года в 980 морских милях от Канарских островов испанская полиция задержала корабль, шедший под молдавским флагом. На борту обнаружили 1,4 тонны кокаина.

Судно Breath прибыло из Турции в Южную Америку, а оттуда через Атлантический океан отправилось в сторону Испании, намереваясь причалить к берегам этой страны. В ходе операции были задержаны десять членов экипажа – граждане Украины, Грузии, Болгарии и Турции.

После инцидента молдавские власти подтвердили, что корабль был зарегистрирован в Государственном регистре судов РМ в соответствии со всеми необходимыми процедурами.

Кирилл Габурич, занимавший в то время пост министра экономики, уточнил, что государство не ответственно за торговую деятельность владельца судна.

"Республика Молдова не имеет никакого отношения к действиям по незаконному трафику. За это отвечают судовладелец и экипаж корабля", – подчеркнул он.

Данную информацию подтвердили и в Агентстве водного транспорта Молдовы.

"Когда речь идет о контрабанде, не то что флагман, даже оператор может не знать, что экипаж взял на судно. Флаг несет ответственность только за техническое состояние корабля", – заявили в ведомстве.

Там же добавили, что после инцидента регистрация судна "Breath" в Государственном реестре была приостановлена до завершения судебного разбирательства.

"Морская держава"

По данным Агентства водного транспорта Молдовы, на сегодняшний день в Государственном регистре фигурируют 114 судов.

В их число входят 74 корабля грузового типа, 13 буксиров, 7 нефтеналивных танкеров, 7 рефрижераторов, 3 баржи для перевозки насыпных грузов, 3 шаланды, 3 борта контейнерного типа, 2 пассажирских судна и 2 земснаряда.

Молдова в черном списке

Согласно данным Секретариата Парижского меморандума, Республика Молдова занимает 67-е место из 70 в черном списке государств, суда которых нарушают международные нормы и конвенции. В худшем положении только такие страны, как Албания, Того и Коморские острова.

© Photo : Paris MoU Молдова в "черном списке" Парижского Меморандума

При составлении рейтинга эксперты принимают во внимание общее количество задержаний судов за три года и результаты не менее 30 проверок за этот же период. В "белый список" включены флаги с неизменно низким числом "провинностей", в "серый " – страны со средними показателями вынесенных предупреждений, а в "черный" попадают те государства, чьи корабли подвергаются частым задержаниям.

В докладе от 1 июля сего года отмечается, что в период 2017-2019 годов была проведена 381 инспекция судов, ходящих под молдавским флагом, и в 57 случаях они были задержаны. По данным Paris MoU, многие единицы молдавского флота являются старыми и ржавыми, они представляют повышенный риск для судоходства.

Ужесточить контроль

Агентство водного транспорта Молдовы заявило для Sputnik Молдова, что в ведомстве предпринимают максимум усилий для улучшения позиций страны в области мореходства, но это сложный процесс. Он предполагает многостороннее сотрудничество с судовладельцами, принимающими портовыми государствами, международными организациями, а также требует серьезных изменений в законодательстве.

В настоящее время специалисты Агентства разрабатывают новый свод правил по регистрации отечественных судов, который основывается на опыте ведущих стран, в том числе ЕС. Цель – ужесточить процедуру внесения кораблей в регистр и создать функциональный механизм наблюдения за их состоянием.

Также предполагается внедрение методов контроля за соблюдением судовладельцами предписаний международных конвенций в данной сфере. И тогда, возможно, страна сможет выйти из очередного "черного списка".

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