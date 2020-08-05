"Морская держава". ТОП происшествий с кораблями молдавского флота

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. В настоящий момент ведется расследование взрыва в ливанском Бейруте, к которому мог иметь отношение корабль "Rhosus", плававший когда-то под флагом Молдовы. Происшествие привлекло внимание общественности к проблеме морского транспорта, так или иначе связанного с нашей страной.
Реакция молдавских властей на взрыв в Бейруте
Утверждение, что взрыв в ливанском порту произошло из-за судна, ходящего под флагом Молдовы, не соответствует истине. Об этом заявили в Агентстве водного транспорта Молдовы.
Согласно данным агентства, владельцем корабля является компания из Панамы. Впоследствии судно было передано в пользование фирме с Маршалловых островов.
"С 2014 года "Rhosus" не является единицей молдавского флота. Грузы, перевозимые этим кораблем, были конфискованы ливанскими властями и хранились в портовых складах, а не на борту судна. На данный момент преждевременно указывать причину и источник взрыва. По поводу этого факта должны высказаться после завершения расследования компетентные органы Ливана", – подчеркнули в организации.
Крушение танкера "Делфи" в Одесском заливе
В последние годы молдавские суда фигурировали в нескольких международных инцидентах. Одним из таких стало крушение близ Одессы танкера, который ходил под флагом Молдовы. В ноябре 2019 года в результате сильного шторма судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, где он сел на мель в районе пляжа "Дельфин".
Одним из последствий крушения стало превышение концентрации нефтепродуктов в Одесском заливе выше нормы в 157 раз.
После инцидента в Агентстве водного транспорта Молдовы заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики еще в сентябре 2018 года. Причина – несоответствие его технического статуса требованиям международных конвенций в области судоходства, участником которых является Республика Молдова.
Примечательно, что "Делфи" до сих пор не был эвакуирован: несколько попыток не увенчались успехом, последняя из них имела место в конце июля. Из судна продолжает литься топливо, а местные власти признали ситуацию чрезвычайной.
Судно "Breath" с грузом "жесткого" наркотика
В октябре 2018 года в 980 морских милях от Канарских островов испанская полиция задержала корабль, шедший под молдавским флагом. На борту обнаружили 1,4 тонны кокаина.
После инцидента молдавские власти подтвердили, что корабль был зарегистрирован в Государственном регистре судов РМ в соответствии со всеми необходимыми процедурами.
Кирилл Габурич, занимавший в то время пост министра экономики, уточнил, что государство не ответственно за торговую деятельность владельца судна.
"Республика Молдова не имеет никакого отношения к действиям по незаконному трафику. За это отвечают судовладелец и экипаж корабля", – подчеркнул он.
Данную информацию подтвердили и в Агентстве водного транспорта Молдовы.
"Когда речь идет о контрабанде, не то что флагман, даже оператор может не знать, что экипаж взял на судно. Флаг несет ответственность только за техническое состояние корабля", – заявили в ведомстве.
Там же добавили, что после инцидента регистрация судна "Breath" в Государственном реестре была приостановлена до завершения судебного разбирательства.
"Морская держава"
В их число входят 74 корабля грузового типа, 13 буксиров, 7 нефтеналивных танкеров, 7 рефрижераторов, 3 баржи для перевозки насыпных грузов, 3 шаланды, 3 борта контейнерного типа, 2 пассажирских судна и 2 земснаряда.
Молдова в черном списке
Согласно данным Секретариата Парижского меморандума, Республика Молдова занимает 67-е место из 70 в черном списке государств, суда которых нарушают международные нормы и конвенции. В худшем положении только такие страны, как Албания, Того и Коморские острова.
При составлении рейтинга эксперты принимают во внимание общее количество задержаний судов за три года и результаты не менее 30 проверок за этот же период. В "белый список" включены флаги с неизменно низким числом "провинностей", в "серый " – страны со средними показателями вынесенных предупреждений, а в "черный" попадают те государства, чьи корабли подвергаются частым задержаниям.
В докладе от 1 июля сего года отмечается, что в период 2017-2019 годов была проведена 381 инспекция судов, ходящих под молдавским флагом, и в 57 случаях они были задержаны. По данным Paris MoU, многие единицы молдавского флота являются старыми и ржавыми, они представляют повышенный риск для судоходства.
Ужесточить контроль
Агентство водного транспорта Молдовы заявило для Sputnik Молдова, что в ведомстве предпринимают максимум усилий для улучшения позиций страны в области мореходства, но это сложный процесс. Он предполагает многостороннее сотрудничество с судовладельцами, принимающими портовыми государствами, международными организациями, а также требует серьезных изменений в законодательстве.
В настоящее время специалисты Агентства разрабатывают новый свод правил по регистрации отечественных судов, который основывается на опыте ведущих стран, в том числе ЕС. Цель – ужесточить процедуру внесения кораблей в регистр и создать функциональный механизм наблюдения за их состоянием.
Также предполагается внедрение методов контроля за соблюдением судовладельцами предписаний международных конвенций в данной сфере. И тогда, возможно, страна сможет выйти из очередного "черного списка".
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