Коронавирусные истории: за что в Молдове можно получить штрафы

Проверяющие структуры представили статистику нарушений за прошедшую неделю. В своеобразный топ попали - пребывание людей в общественных местах группами более трех лиц, отказ от самоизоляции, отсутствие защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

КИШИНЕВ, 5 авг – Sputnik. Свыше 30 тысяч жителей Молдовы находились на прошлой неделе в режиме самоизоляции. Об этом сообщил государственный секретарь МВД Сергей Головач на брифинге в среду.

"Некоторых из них проверяли по несколько раз дома. К сожалению, это один из самых проблематичных моментов. В 94 случаях гражданам, которые не придерживались этого требования и покидали свое жилье, которое было указано, как место для самоизоляции, были выписаны штрафы согласно Кодексу о правонарушениях", - сказал чиновник.

За что еще можно "ответить леем"

Всего на протяжении прошедшей недели задокументировано 363 нарушения статьи 76 п.1. Кодекса о правонарушениях, которая предусматривает наказание за несоблюдение режима в области общественного здравоохранения, сообщил Головач.

По его словам, самые распространенные нарушения – пребывание людей в местах развлечений, в общественных местах в группе более трех лиц - 110 случаев.

"Если не удается избежать скопления людей, то надо носить защитную маску. В общественном транспорте также в обязательном порядке нужно быть в маске на лице", - сказал Головач.

Еще один проблемный момент, на который обратил внимание госсекретарь, – нарушения в работе магазинов и других торговых точек. В 104 случаях сотрудники правоохранительных органов зафиксировали отсутствие масок как у персонала, так и у посетителей, пренебрежение в процессе замера температуры у клиентов, несоблюдение социальной дистанции и другое. Такие же нарушения были выявлены и при мониторинге рынков – составлены 59 протоколов.

Что касается сектора HoReCa, то на протяжении недели в 10 случаях зафиксированы нарушения как со стороны администраторов, так и посетителей работающих после полуночи увеселительных заведений. Выписаны штрафы.

Наказание коснулось и некоторых АЗС, которые оказывают услуги общепита, хотя им это запрещено.

За прошедшую неделю специалисты Национального агентства общественного здоровья проверили 173 компании, сообщил замглавы структуры Василий Гуштюк.

"Примерно в 30% случаев выявлены различные нарушения установленных властями норм для предотвращения распространения инфекции. Нарушения выявлены в 16 парикмахерских, четырех аптеках, трех медучреждениях, 25 производственных компаниях, а также в четырех точках продаж.

По его словам, за указанный период составлены 64 протокола и выписаны штрафы на 90 с лишним тысяч леев.

"К сожалению, продолжают выявляться такие же нарушения со стороны предпринимателей вне зависимости от рода их деятельности – переполненные закрытые помещения, несоблюдение социальной дистанции на рабочих местах (на производстве), не обеспечивается соблюдение сотрудниками личных мер защиты – маски, перчатки и так далее. Кроме того, не ведется наблюдение за температурой работников в начале рабочего дня", - сказал Гуштюк.

Ситуация в рядах МВД

Порядка 10 тысяч сотрудников министерства и его подразделений ежедневно задействовали на прошлой неделе в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса.

"Нам помогают еще 50 военнослужащих Нацармии, которые патрулируют и наблюдают за ситуацией на самых оживленных остановках общественного транспорта. Используем весь потенциал, который у нас есть, на то, чтобы призвать людей следовать норма Национальной комиссии", - сказал Головач.

Он сообщил, что за неделю коронавирус подтвердился у 95 сотрудников министерства и его подразделений.

"У троих выявлена тяжелая форма, а у остальных - легкая. На данный момент восемь работников помещены в медучреждения под наблюдения врачей. Один из наших коллег не справился в борьбе с COVID-19. Речь идет о сотруднике административного блока", - отметил чиновник.

Учитывая довольно тревожную ситуацию и сегодняшнее сообщение о 408 новых подтвержденных случаях заражения, власти призвали граждан быть бдительными и сознательными в отношении рисков, приложить совместные усилия для предупреждения распространения COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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