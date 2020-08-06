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Возобновление работы бассейнов – "за" и "против": что говорят эксперты

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200806/31175637/vozobnovlenie-raboty-basseynov-za-i-protiv-chto-govoryat-eksperty.html

Владельцы бассейнов должны следовать строгим протоколам, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Риск заражения COVID-19 в местах для развлечений, в частности, в бассейнах, так же велик, как и в общественном транспорте. Об этом заявила в комментарии Sputnik эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.

"В хлорированной и химически обработанной воде вирус не может жить, но если люди не будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и меры личной гигиены, тогда они будут подвержены серьезным рискам", - считает собеседница.

Детский сад
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По ее мнению, при возобновлении работы бассейнов их владельцы должны обеспечить условия защиты здоровья всех посетителей. Токарчук подчеркнула, что меры должны быть не только на бумаге, но и применяться на практике.

"К примеру, определить, где вход, а где выход. Посетители должны приходить по записи в точное время, некоторое время находиться там и оплачивать визит исключительно онлайн. Кроме того, необходимо вести четкий мониторинг. Если кто-то заразился, то нужно уведомить администрацию, чтобы она, в свою очередь, могла предупредить остальных посетителей. Эта практика используется во многих странах", - сказала эксперт.

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С 1 августа работа бассейнов и пляжей в Молдове приостановлена, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом нового типа. По словам главы правительства Иона Кику, решение о введении ограничений на работу бассейнов было принято исходя из того, что там не соблюдались правила по предотвращению распространения COVID-19.

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Однако 3 августа премьер сообщил, что бассейны смогут возобновить работу к концу текущей недели, но при условии, что предприниматели обеспечат выполнение всех мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"На этой неделе специалисты Национального агентства общественного здоровья и Минздрава повторно оценят ситуацию, обсудят ее в индивидуальном порядке с каждым предпринимателем, чтобы удостовериться, что соблюдаются все правила, что выполняются все условия по снижению рисков. Только в этом случае мы сможем вернуться к вопросу о возобновлении деятельности", - сказал Кику.

Глава кабмина выразил надежду, что в течение недели вышеназванные требования выполнят все владельцы данных точек отдыха.

"Администраторы должны понимать риски и принимать меры по защите граждан. Не исключаю, что там, где не будут соблюдаться требования, придется приостановить деятельность или в индивидуальном порядке, или всего сектора в целом. К сожалению, правительство вынуждено будет идти на такие меры, так как требования пока не выполняются", - отметил премьер.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1686)

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