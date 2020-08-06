В связи с наступающей жарой специалисты дают советы, как ее пережить

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - Sputnik. В четверг, пятницу и субботу в стране ожидается повышение температуры воздуха до +35. Главное управление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.
"Избегайте длительного нахождения на солнце, особенно с 12.00 до 16.00, когда солнце наиболее агрессивно. Если же предстоит куда-то идти, надо придерживаться теневой стороны улицы", - поясняют специалисты.
Перед выходом на улицу стоит защитить кожу специальными косметическими средствами, содержащими солнцезащитные факторы. Также важно соблюдать питьевой режим: бутылка с водой должна стать привычным "атрибутом" сумки.
Спасатели также напоминают о том, что никогда нельзя оставлять в машине детей и домашних животных – раскаленный воздух в салоне может привести к трагическим последствиям. И всегда нужно брать с собой назначенные врачом лекарства.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>