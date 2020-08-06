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В связи с наступающей жарой специалисты дают советы, как ее пережить

© Sputnik / Alexey Maishev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200806/31176269/v-svyazi-s-nastupayuschey-zharoy-spetsialisty-dayut-sovety-kak-ee-perezhit.html

Согласно предупреждению метеорологов, в ближайшие дни столбики термометров будут показывать около +35 градусов в тени.

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - Sputnik. В четверг, пятницу и субботу в стране ожидается повышение температуры воздуха до +35. Главное управление по чрезвычайным ситуациям Приднестровья настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

"Избегайте длительного нахождения на солнце, особенно с 12.00 до 16.00, когда солнце наиболее агрессивно. Если же предстоит куда-то идти, надо придерживаться теневой стороны улицы", - поясняют специалисты.

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Они предупреждают, что необходимо обязательно носить головной убор, а также надевать свободную одежду из натуральных светлых тканей, которая обеспечит телу необходимую вентиляцию.

Перед выходом на улицу стоит защитить кожу специальными косметическими средствами, содержащими солнцезащитные факторы. Также важно соблюдать питьевой режим: бутылка с водой должна стать привычным "атрибутом" сумки.

Спасатели также напоминают о том, что никогда нельзя оставлять в машине детей и домашних животных – раскаленный воздух в салоне может привести к трагическим последствиям. И всегда нужно брать с собой назначенные врачом лекарства.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Теги:
совет, жара


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