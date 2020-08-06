Для лучшей формы: в Приднестровье новобранцы участвуют в осеннем призыве

Те новобранцы, которые будут признаны медицинской комиссией годными к прохождению срочной службы, отправятся в части уже 24 августа.

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг - Sputnik. В Приднестровье стартовала осенняя призывная кампания. Новобранцы проходят в военкоматах медицинское обследование с учетом противоэпидемических мер, продиктованных пандемией.

"Родители отнеслись к службе в армии положительно. Я бы хотел проходить службу в спецназе, у меня там служат друзья. Рассчитываю, что через год стану более мужественным и решительным, буду в лучшей физической форме", – отметил один из призывников.

Как рассказали в оборонном ведомстве Приднестровья, осенние новобранцы, получившие заключение комиссии о годности к прохождению военной службы, отправятся в воинские части уже 24 августа.

После распределения в подразделения молодые солдаты пройдут двухнедельный курс подготовки – с ними будут проводиться занятия по знанию общевоинских уставов, общественно-государственной, строевой, огневой и физической подготовкам.

Осенняя призывная кампания 2020 года в Приднестровье продлится до 30 декабря.

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