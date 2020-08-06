Еще одна жертва интим-видео: шантажист задержан в аэропорту Кишинева

Чтобы вынудить свою "избранницу" к развитию отношений, мужчина пригрозил опубликовать откровенные видео и фото с ее участием.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В аэропорту Кишинева был задержан шантажист, который пытался вынудить 20-летнюю женщину к близости своеобразным способом — рассылая ее родственникам и друзьям интимные видеозаписи с участием жертвы.

По сообщению Генерального инспектората полиции, в июне пострадавшая обратилась в органы правопорядка с жалобой на 28-летнего уроженца района Басарабяска, с которым она ранее была знакома на протяжении года.

Потерпевшая заявила, что мужчина, который в то время находился в Великобритании, с помощью "некоторых устройств" тайно собрал целую коллекцию интимных изображений с ее участием.

Затем злоумышленник потребовал от жертвы продолжить с ним отношения. Чтобы вынудить свою "избранницу" к согласию, он пригрозил опубликовать откровенные видео и фото с ее участием, а позже выполнил свою угрозу, прислав изображения родственникам и друзьям потерпевшей.

Подозреваемого задержали в аэропорту Кишинева при въезде в страну. Против него возбуждено уголовное дело по факту сексуальных домогательств и нарушения неприкосновенности личной жизни.

Во время задержания у мужчины были изъяты электронные носители, на которых были записаны видео и фото с участием жертвы.

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Подозреваемый помещен под стражу на 72 часа, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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