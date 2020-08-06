Работники частных детсадов устроили протест у здания правительства - видео

Владельцы и персонал образовательных учреждений заявляют, что оказались на грани банкротства из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Несколько десятков человек, среди которых были сотрудники частных дошкольных учреждений и родители, устроили в четверг утром акцию протеста перед зданием правительства, требуя открыть детские сады.

Протестующие принесли с собой игрушки и детскую мебель. В руках они держали плакаты с надписями "Хотим работать дома" и "Требуем открытия детсадов с 10 августа".

По заявлениям участников акции, их предприятия оказались на грани банкротства из-за ограничений, связанных с борьбой против распространения COVID-19.

"Мы остались без источников существования. Нам больше нечем платить за аренду, мы на грани банкротства, но у нас тоже есть семьи, дети… Мы должны как-то содержать себя, чтобы не уезжать за границу", — говорит одна из протестующих, руководитель центра дошкольной подготовки.

По словам участников протеста, убытки частных дошкольных учреждений колоссальны, при этом банки требуют своевременной оплаты по взятым ранее кредитам.

"Банк не хочет ждать, хотя нам нечем платить по кредитам. У нас очень большие долги", — сказал менеджер одного из предприятий.

Протестующие подписали петицию, призывающую правительство открыть детские сады с 10 августа, утверждая, что они в состоянии соблюдать самые строгие противоэпидемические правила, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

Манифестанты также заявили, что дети, которые не посещают детский сад, оказались в социальной изоляции и в сложной психологической обстановке, что может помешать их полноценному развитию.

Ранее власти Молдовы сообщили, что открытие детских садов планируется с 1 сентября в случае, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

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