Как в Молдове намерены организовать выборы в условиях COVID-19

В Центризбиркоме республики рассказали о проекте инструкции для проведения голосования в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия разрабатывает инструкции для проведения выборов в условиях коронавируса нового типа. Проект документа передан на согласование Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"ЦИК, будучи государственным органом, созданным для проведения электоральной политики, в сложившейся эпидемиологической ситуации разрабатывает планы и процедуры для нормальной организации и проведения выборов, обеспечив защиту избирателей, сотрудников электоральных комиссий, кандидатов и других участников избирательного процесса", - отметили в структуре.

В инструкция включен план действий, как ЦИК будет администрировать процесс проведения новых местных выборов, намеченных в ряде населенных пунктов на 6 сентября, а также президентских выборов, которые должны пройти в Молдове 1 ноября.

Для защиты избирателей предлагается:

демонстрация информационных материалов, которые пропагандируют правила гигиены рук и органов дыхания; © Sputnik / Osmatesco Жук: отменят ли в Молдове президентские выборы

предупреждение об обязательном соблюдении мер контроля и борьбы с коронавирусом нового типа, установленных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья;

предупреждение о соблюдении в периметре избирательного участка правила социальной дистанции и запрете массовых собраний с участием более 50 человек;

организация плавного доступа избирателей к электоральному участку;

допуск ограниченного числа избирателей на электоральный участок;

доступ избирателей только при наличии средств защиты (маски, перчаток и так далее);

установка у входа на избирательный участок дозаторов с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе;

обязательная проверка температуры при входе на избирательный участок;

избиратели будут пользоваться на электоральных участках только личными ручками.

Сотрудники избирательных участков также должны соблюдать гигиену рук и дыхательных путей, носить маски, перчатки, замерять температуру, проветривать раз в три часа и убирать помещение для голосования, использовать дезинфицирующие средства.

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Новые местные выборы пройдут в Нукаренах и Тырнова. Голосование в этих населенных пунктах должно было состояться еще 17 мая, однако в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Центральная избирательная комиссия приняла решение перенести их на 6 сентября.

Выборы президента Молдовы, в свою очередь, запланированы на 1 ноября 2020 года. Согласно Конституции страны, глава государства избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Согласно многочисленным соцопросам, фаворитами предстоящей президентской электоральной гонки являются действующий глава государства Игорь Додон и лидер Партии PAS Майя Санду.

Эти политики уже встречались в "дуэли" за президентское кресло в 2016 году, когда в стране проводились выборы на пост главы государства. Тогда во втором туре победил Игорь Додон. Он принял присягу 23 декабря 2016 года.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа. В связи с этим в стране действует ряд ограничений.

К настоящему моменту в республике официально подтверждено свыше 26 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Общее число выздоровевших превысило 18 тысяч, а количество скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, - перешагнуло отметку в 800 человек.

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