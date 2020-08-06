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Мужчина оплачивает автомобильное топливо

Мунсовет Кишинева утвердил ограничения на строительство АЗС в столице

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200806/31185698/munsovet-chisinau-utverdil-ogranicheniya-na-stroitelstvo-azs-v-stolitse.html

По решению советников, заправочные станции теперь запрещено строить вблизи школ, больниц и водоемов.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Автозаправочные станции (АЗС) в Кишиневе больше не будут строить рядом с медицинскими и образовательными учреждениями или близ водоемов.

Газозаправочная станция
© Sputnik / Яков Глинский
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Это решение принял на заседании в четверг муниципальный совет Кишинева. Советники одобрили проект постановления о регулировании размещения заправочных станций в пределах городской черты.

Также, в соответствии с постановлением, защитная санитарно-экологическая зона вокруг АЗС была увеличена с 25 до 50 метров.

Возврат к прежней площади санитарно-экологической зоны был предпринят в связи со значительным ростом числа АЗС в Кишиневе. В настоящее время в муниципии действуют 143 автозаправочных станции.

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Теги:
АЗС


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