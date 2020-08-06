В Кишиневе намерены отремонтировать две главные улицы в центре города

На обеих улицах модернизируют тротуары, бордюры, освещение, а также обустроят парковочные места и установят элементы декора.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В муниципии Кишинев запускается еще один большой проект. Речь идет о модернизации тротуаров на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, общей площадью 44 тысячи квадратных метров.

"Первоначально мы намечали участок от улицы Алексея Матеевича до улицы Иерусалимской, но намерены продолжить работы на бульваре Григоре Виеру, в обе стороны, до улицы Албишоара. В настоящее время ищем дополнительные финансовые источники", - пояснил примар (мэр) города Ион Чебан.

Общая стоимость начатых работ составляет 22,8 миллиона леев, деньги перенаправлены из 100 миллионов леев, выделенных Кишиневу из госбюджета по инициативе главы государства Игоря Додона.

Тротуары будут уложены из плитки высокого качества, устойчивой к минусовым температурам. Плитка в двух цветах - 70% белого, отсылка к историческому "Белому городу", и 30% темного.

В то же время на улице Бэнулеску-Бодони намереваются заменить 1900 погонных метров бордюров. Тротуары будут приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями, а на пешеходных переходах установят тактильное покрытие.

"По современным параметрам мы не можем делать велосипедные дорожки на этих улицах, потому что ширина тротуаров нам этого не позволяет", - отметил градоначальник.

На указанных улицах будет модернизировано освещение, установлены светодиодные лампы. На это из городского бюджета будет выделено 600 тысяч леев.

На определенных участках сделают парковочные места, на остальных установят вазы с цветами и другие элементы декора.

Все работы должны быть завершены к 15 октября.

В целом ремонт проводится на улицах Албишоара, Зелинского, на Московском проспекте и бульваре Мирча чел Бэтрын, а недавно он закончился на улицах Ион Пеливан, Данте Алигьери, Мирон Костин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova