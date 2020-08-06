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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу

Как в Приднестровье решают проблему перегрузки работы COVID-лаборатории

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1691)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200806/31187149/pridnestrove-reshayut-problemu-peregruzki-raboty-covid-laboratorii.html

На данный момент единственная лаборатория на левом берегу Днестра, где исследуются тесты на COVID-19, открыта в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг – Sputnik. Тираспольская COVID-лаборатория не справляется с нагрузками по исследованию тестов на коронавирус нового типа. Об этом говорили на заседании Оперативного штаба.

"Несмотря на то, что ее производительность заметно возросла после обновления оборудования, спрос превышает возможности. Запуск рыбницкой лаборатории ожидается не раньше, чем через месяц", - рассказали в Оперштабе.

образец теста на наличие коронавирус
© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
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На заседании обратили внимание на то, что при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования, выданной иностранными государствами менее, чем за 72 часа до прибытия в Приднестровье, необходимости в сдаче анализа нет.

При этом выдача документа о лабораторно подтвержденном отсутствии COVID-19 обязательна, и информация о ней автоматически вносится в единую базу данных. Это важно знать также и тем, кто выезжает за пределы региона: выданная тираспольской лабораторией справка о прохождении теста на коронавирус действительна за рубежом.

На заседании говорили о том, что в лабораторной практике появилось понятие "сомнительный результат". Если специалисты не уверены в результате проведенного на платной основе исследования биоматериала гражданина, то повторное тестирование проводится за государственный счет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1691)

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Теги:
тесты, лаборатория, Приднестровье


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