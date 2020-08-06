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Школа. Архивное фото

Две вместо трех: в Приднестровье определились с организацией обучения в школах

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
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В регионе рассматривали различные варианты проведения учебного процесса в условиях пандемии, пытаясь выбрать тот, что больше всего подходит возможностям сферы просвещения.

ТИРАСПОЛЬ, 6 авг – Sputnik. В новом учебном году приднестровские школьники будут заниматься в две смены, а в малокомплектных учебных заведениях – в одну. К тому решению пришли на заседании Оперативного штаба в Приднестровье.

"Проанализировав возможности сферы просвещения, пришли к выводу, что в трехсменной системе нет необходимости: справиться с безопасным размещением учеников можно будет при организации учебного процесса в две и даже одну смену", - отметили в Оперштабе.

Класс дистанцируется.
© Sputnik / Павел Лисицын
Молдавские школьники – кто пойдет на уроки, а кто останется дома
Учеба будет организована как очно, так и дистанционно. Расписание сформируют таким образом, чтобы в условиях школьного стационара в день проходило не больше 4-5 уроков. В это число входит и физкультура, которая будет завершать учебный день, но лишь до тех пор, пока есть возможность проводить занятия по этой дисциплине на свежем воздухе.

Принято и другое важное решение - дети не будут перемещаться из кабинета в кабинет. Чтобы проверить схему, проведут пробный запуск системы, выбранной приднестровским Минпросом для организации дистанционного обучения. Эта платформа уже опробована Приднестровским госуниверситетом им. Т. Г. Шевченко и одним из тираспольских колледжей.

Требования к учреждениям дополнительного образования аналогичны школьным. Администрациям предстоит сформировать расписание занятий, исходя из карантинных норм и с учетом того факта, что школьники теперь заняты в две смены.

К 10 августа готовится развернутая информация по каждому учебному заведению региона, а также законопроект, который регламентирует функционирование образовательной сферы в карантинных условиях. Кроме того, решено подготовить регламент перехода на строгий карантин на случай возможного выявления в учебном заведении очага заболевания COVID-19.

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Тема:
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Теги:
школы, школа, обучение, Приднестровье


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