Решение Конституционного суда: ожидаемый вердикт или повод для споров

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Решение Конституционного суда было вполне ожидаемым, потому что оно подтвердило предыдущее постановление инстанции. Об этом в комментарии Sputnik заявил политолог, директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"В начале 2016-го парламентское большинство не могло быть сформировано, и в течение трех месяцев Молдова была без полноценного правительства. Тогда КС решил, если парламентское большинство формализовано, тогда президент обязан подписать указ о назначении премьера, о начале деятельности по формированию состава правительства и программы деятельности кабинета министров", - сказал Жук.

Таким образом, как пояснил политолог, инстанция постановила, что у главы государства нет больших возможностей для маневров – "если парламентское большинство формализовано, то он обязан подчиниться".

"В противном случае его ждет приостановление полномочий по поводу этого вопроса. Не на 5 минут, как неправильно говорят некоторые, а по конкретной проблеме", - добавил эксперт.

Он привел в пример Германию и Великобританию, там, если парламент представляет президенту или монарху формализованное большинство, то они подчиняются.

Президента отправить в отставку "практически невозможно"

А вот что касается процедуры отставки президента, то, как отметил политолог, это очень затруднительно.

"Это громоздкая процедура. Первый шаг для отставки – это выдвижение вотума недоверия главе государства со стороны трети депутатов в 101-местном парламенте республики. Второй шаг – в пользу отставки должны проголосовать две трети законодателей. Третий шаг – организация референдума", - сказал Жук.

По его словам, на этом плебисците против президента должны подать на один голос больше, чем он получил на выборах.

"Это очень трудно в Молдове. Если правительство легко отправить в отставку, то президента - нет, необходимы не только парламентская процедура, но и референдум", - отметил собеседник.

По его мнению, возможно, некоторые оппозиционные силы и хотели бы начать процедуру отставки президента, но они понимают, что это трудно и практически невозможно на данный момент.

К Конституционному суду есть вопросы

Бывший вице-премьер республики Александр Муравский считает, что все детали принятого в четверг постановления Конституционного суда прояснятся, когда будет опубликован полный текст решения инстанции.

"Итак, согласно оперативным сообщениям СМИ, Конституционный суд постановил: если есть официально сформированное, юридически оформленное парламентское большинство, то президент обязан выдвинуть кандидатом в премьер-министры того, кого предложит это большинство. В этой части ничего нового. Это фактически повторение решения, которое было ранее принято еще другим составом КС", - отметил Муравский на своей странице в Facebook.

Второй аспект из постановления инстанции гласит: "если парламентское большинство не сформировано в соответствии с законодательством, то президент после консультаций с фракциями может выдвинуть самостоятельно кандидата, даже если он не поддерживается фракциями".

"Эта часть новая и она несколько развязывает руки президенту. Из первых двух пунктов вытекает, что президент в любом случае обязан выдвинуть кандидата или по первому, или по второму варианту, в зависимости от наличия или отсутствия парламентского большинства. Если президент нарушает вышеизложенные пункты, то он может быть отстранен от должности в соответствии со ст.89 Конституции Молдовы", - отметил эксперт.

По его словам, и вот тут самое интересное, что и хочется увидеть в решении.

"Что значит, может быть отстранен, и как это трактует нынешний состав КС? Значит ли это, что президента опять на 5 минут сменит другой, который и представит кандидатуру премьера? Или же, невыполнение президентом своих обязанностей только открывает дверь к началу процедуры отстранения президента, описанной в статье 89. А окончательное отстранение произойдет только на основе результатов референдума, после чего должность президента объявляется вакантной и назначаются новые выборы", - задался вопросом бывший вице-премьер.

Интересно, как отметил Муравский и то, что будет, если референдум будет в пользу главы государства.

"Президент остался на посту, но не выполнил требования по выдвижению кандидата в премьеры. Может ли это считаться невозможностью сформировать правительство и открыть дорогу к роспуску парламента? Будем ждать полного текста постановления КС", - отметил Муравский.

Члены Конституционного суда высказались в четверг по процедуре назначения кандидата на пост премьер-министра и полномочий президента в этом случае. Инстанция постановила, что глава государства обязан выдвигать предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры. В противном случае президента может ждать не только приостановка в исполнении своих обязанностей, но даже отставка.

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