Новые данные Минздрава: подтверждены 406 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 406 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 5 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты в четверг.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 26 628.

Отмечены 5 эпизодов импорта инфекции.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 254 теста, из них 1 754 первичных.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 12 медработников - 5 врачей, 5 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 424 пациента (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1190 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Выздоровели еще 258 пациентов. Общее число излечившихся достигло 18 676 человек.

Также зафиксированы еще 5 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 828.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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