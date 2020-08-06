17:49 06 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
термо сканер

Новые данные Минздрава: подтверждены 406 новых случаев инфицирования COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1692)
276 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200806/31191826/novye-dannye-minzdrava-podtverzhdeny--novykh-sluchaev-infitsirovaniya-covid-19.html

Общее количество официально зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове превышает 26 тысяч.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 406 новых случаев инфицирования COVID-19, из них 5 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты в четверг.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 26 628. 

Медик показывает образцы мазка на COVID-19. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Вторая волна COVID-19: где она уже началась, а где ожидается
Отмечены 5 эпизодов импорта инфекции.

По данным ведомства, за сутки проведено 2 254 теста, из них 1 754 первичных. 

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 12 медработников - 5 врачей, 5 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 424 пациента (из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1190 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Выздоровели еще 258 пациентов. Общее число излечившихся достигло 18 676 человек.

Также зафиксированы еще 5 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 828. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1692)

По теме

ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна"
Коронавирус и медперсонал: число заразившихся COVID-19 врачей растет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Разрушения после атомных бомбардировок в Хиросиме.
Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: боль, переходящая из поколения в поколение
Радужные перспективы: в Молдове ликвидируют еще одну гимназию
"Радужные" перспективы: в Молдове ликвидируют еще одну гимназию
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться