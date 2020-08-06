Пуля в голове: нейрохирург провел в Молдове уникальную операцию

Пациент, который чудом выжил после выстрела, но был прикован к постели полтора года, смог подняться на ноги. О подробностях сложнейшей операции Sputnik Молдова рассказал глава Института неврологии и нейрохирургии Григорий Запухлых.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Свинцовая пуля находилась в мозге 29-летнего жителя Румынии более полутора лет — мужчине по имени Богдан выстрелили в висок во время ссоры на дискотеке, когда пострадавший учился в Германии. После страшного ранения Богдан выжил — если это можно было назвать жизнью.

Врачи не решились извлечь кусок металла, который глубоко засел в мозге мужчины. Три месяца он находился в коме. Когда Богдана вывели из этого состояния, оказалось, что он ослеп, не слушались руки и ноги, мужчина не мог говорить и почти не реагировал на происходящее.

Родители были в отчаянии, их сын оказался прикован в постели, а из клиник в Германии и в Румынии один за другим приходили отказы в проведении операции. К врачам в Молдове родители обратились спустя полтора года после трагедии, когда у них уже почти не осталось надежды.

После консультации, которую провел в Кишиневе директор Института неврологии и нейрохирургии "Диомид Герман" Григорий Запухлых, было решено — вероятность успеха достаточно велика, чтобы решиться на неординарное хирургическое вмешательство.

Невероятно сложная операция, которую в течение 6 часов провели профессор Григорий Запухлых и конференциар Василе Галеарски, завершилась успешно — инородный предмет извлекли из мозга пациента.

"Это не первая пуля, извлеченная в Молдове из головы пациента. Но конкретно эта операция оказалась очень сложной. Пуля проникла очень глубоко вниз и застряла в кости рядом со стволом головного мозга", — поделился подробностями проведенной им операции директор Института неврологии и нейрохирургии.

Потребовалась невероятная точность работы, ведь ствол головного мозга отвечает за жизненно важные функции, в том числе за сердцебиение и дыхание.

© Photo : Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman” В Институте неврологии и нейрохирургии Молдовы провели сложнейшую операцию по извлечению пули

Дополнительная сложность — пуля находилась в голове более полутора лет, успела инкапсулироваться и "обрасти" спайками. Григорию Запухлых приходилось оперировать раненых во время вооруженного конфликта, и та работа была проще, делится он воспоминаниями. "Свежее" инородное тело хирургу извлечь гораздо легче.

"Пуля была жестко фиксирована, держалась очень крепко и была скользкой. Пришлось долго ее вынимать, чтобы не травмировать важнейшие сосуды. Это нелегко, напряжение было большим, но мы справились", — рассказал врач.

Решиться на проведение операции было нелегко, вспоминает Григорий Запухлых.

"Понимаете, в глазах родителей я видел безысходность. Очень заботливые, хорошие люди потеряли надежду, — сказал он корреспонденту Sputnik Молдова. — Их сын был прикован к постели, и мог только закрывать глаза, иногда реагируя на слова отца. После операции он поднялся, начал двигать руками, совершать простые жесты. Родители были счастливы. Когда отец, в прошлом боксер, сказал сыну: "Встань во вторую стойку", и Богдан это сделал, счастье отца и мамы было просто невероятным. К нам он поступил на каталке. От нас уехал вместе с родителями на машине, на переднем сиденье, пожав мне на прощание руку".

Григорий Запухлых большую часть своей жизни отдал совершенствованию отечественной нейрохирургии и на его счету тысячи успешных операций. В том числе многие, проведенные в Молдове впервые, такие как операция на головном мозге без общей анестезии.

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