Эхо пожара в Цынцаренах: Чебан потребует отставки главы "Autosalubritate"

Об этом столичный градоначальник объявил муниципальным советникам, попросив включить предложение в повестку их заседания, которое состоится 11 августа.

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Глава муниципия Кишинева Ион Чебан намерен потребовать отставки Евгения Аксентьева, директора муниципального предприятия "Autosalubritate", которое отвечает за сбор, перевозку и обработку бытовых отходов. Об этом мэр заявил муниципальным советникам и попросил их включить его предложение в повестку ближайшего заседания совета, которое запланировано на 11 августа, а также поддержать инициативу.

"Это решение было принято после того, как в четверг я получил несколько отчетов от Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией и Генерального инспектората по ЧС МВД о том, что произошло на полигоне отходов в Цынцаренах", - объяснил свое предложение Чебан.

В то же время градоначальник потребовал провести служебное расследование для выяснения причин, которые привели к возникновению пожара, и для оценки предпринятых действий или, наоборот, бездействия лиц, которые принимают решения и ответственны за управление полигоном.

На прошлой неделе несколько дней подряд пожарные вместе с сотрудниками различных городских управлений боролись с пожаром, возникшим на мусорной свалке в Цынцаренах.

Чебан напомнил, что на оплату услуг по ликвидации пожара, а также его последствий для мусорного полигона в коммуне Цынцарены из резервного фонда муниципия Кишинева было выделено 700 тысяч леев.

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