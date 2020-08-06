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ПРООН и США передали МВД Молдовы оборудование для полицейских.

Полицейским Молдовы доноры передали новую экипировку и оборудование

© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200806/31193238/politseyskim-moldovy-peredali-novuyu-ekipirovku-dlya-trenirovok-ot-proon.html

Помощь будет использована для физической и тактической подготовки более тысячи сотрудников МВД, которые ежегодно проходят курсы начальной и непрерывной подготовки.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Комплекты снаряжения и оборудования для тренировок на сумму более 73 тысяч долларов были переданы Комплексному центру подготовки сотрудников правоохранительных органов Молдовы (CIPAL) представителями Программы развития ООН (ПРООН) в Молдове и посольства США.

Экипировка будет использована для физической и тактической подготовки более тысячи сотрудников МВД, которые ежегодно проходят курсы начальной и непрерывной подготовки.

Полицейские получили защитные шлемы, щиты, бронежилеты, металлоискатели, тактические пояса, манекены для обучения спасателей, наручники, слезоточивый газ.

В связи с эпидемиологической ситуацией занятия в CIPAL в этом году проходят онлайн. Интернет-курсы проходят 247 человек. Согласно закону, каждый сотрудник МВД обязан проходить специализированное обучение раз в три года.

В церемонии передачи оборудования приняли участие  Тимоти Бакли, директор Департамента уголовного правосудия и правоохранительной деятельности Посольства США в Молдове, и генеральный секретарь МВД Молдовы Януш Эрхан.

Центр CIPAL была основан в 2018 году, а в 2020 году объединен с Академией МВД "Штефан чел Маре".

Проект "Поддержка реформы правоохранительных органов в Молдове" реализуется ПРООН при финансовой поддержке правительства США.

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Теги:
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