Румыния недоступна: граждане Молдовы разворачиваются назад с таможни

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Граждан Республики Молдова, которые собирались совершить поездку в Румынию, власти этой страны вернули прямо с пункта пересечения государственной границы.
Разгневанные путешественники опубликовали серию роликов в соцсетях, чтобы показать ситуацию на таможне.
В беседе с корреспондентом Sputnik Moldova пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки сообщила, что процесс пересечения границы проходит нормально, очередей нет. Ранее в прессе появилась информация, что у пунктов пропуска сформировались пробки. Новицки проинформировала, что при выезде из Республики Молдова у каждого гражданина проверяют документы вне зависимости от того, каким паспортом он владеет. Также проверяется, нет ли у пересекающих границу запрета покидать страну. Проводится измерение температуры.
На видео, размещенном одной из транспортных компаний в сети Facebook, заметна иная ситуация при выезде из страны. Так, несколько молдавских граждан были вынуждены вернуться после прибытия на таможенный пункт в Галаце.
В беседе с корреспондентом Sputnik Moldova пресс-секретарь Пограничной полиции Румынии Денис Лазэр сообщил, что время ожидания на пунктах пропуска не превышает 30 минут.
По его словам, с марта 2020 года въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на госгранице для иностранных граждан из стран, не входящих в ЕС, соответственно, не входящих в Европейскую экономическую зону и Швейцарскую Конфедерацию, а также лиц без гражданства разрешен только при строгом соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами в отношении пересечения границы в период пандемии.
Под действие этих положений не подпадают:
• члены семьи граждан Румынии;
• члены семей граждан других стран-членов ЕС или Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, проживающие в Румынии;
• лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданному властями, или документ, эквивалентный им, выданный властями других государств, в соответствии с законодательством ЕС;
• лица, путешествующие в профессиональных интересах, подтвержденных визой, видом на жительство или другим аналогичным документом, соответственно, медицинский персонал, медицинские исследователи, медицинский персонал по гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала, задействованного в перевозке грузов, обеспечивающих подобные необходимые перевозки;
• дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может оказать гуманитарную помощь;
• транзитные лица, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты;
• пассажиры, путешествующие по императивным причинам;
• люди, нуждающиеся в международной защите или защите по другим гуманитарным причинам;
• иностранцы и лица без гражданства, путешествующие в учебных целях;
• иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство является экономически необходимым и деятельность не может быть отложена или осуществлена за рубежом;
• иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные рабочие, персонал морских и речных судов;
• члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных в Румынии, в соответствии с законом.
Денис Лазэр также проинформировал, что граждане Республики Молдова, а также других государств, которые не попадают в перечисленные выше категории, не имеют права въезда на территорию Румынии.
"Для предотвращения распространения COVID-19 власти Греции решили продлить ограничения на въезд на территорию государства гражданам из стран, которые не входят в ЕС, в том числе и для граждан Молдовы", - говорится в сообщении дипмиссии.
По информации посольства, под исключение также попадают лица, у которых есть вид на жительство в странах ЕС или Шенгенской зоны.
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