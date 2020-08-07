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Тест на коронавирус

Где в Приднестровье делают платный тест на COVID-19, и сколько он стоит

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1696)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200807/31188795/gde-v-pridnestrove-sdayut-platnyy-test-na-covid-19-i-vo-skolko-eto-obkhoditsya.html

С запросом на проведение платного тестирования на наличие коронавируса нового типа обратилось уже две с половиной сотни граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 7 авг – Sputnik. С 1 августа в Приднестровье достоверное исследование на COVID-19 можно пройти платно без назначения врача. Процедура обязательна для граждан, въезжающих в регион и не желающих находиться на карантине 14 дней.

"Первоначально тираспольская лаборатория проводила 26 ПЦР-тестов в день. Но с ростом поступающих заявок увеличила это количество в два с половиной раза", - пояснили в МВД Приднестровья.

образец теста на наличие коронавирус
© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
В Приднестровье увеличили лимит на проведение платных тестов на COVID-19
На данный момент специалисты принимают на исследование до 65 биоматериалов. Стоимость процедуры - 440 приднестровских рублей. Это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

С 1 августа с просьбой о проведении платного тестирования поступило уже 250 обращений, и 178 человек его прошли. Увеличить число платных ПЦР-анализов, которые проводят госмедучреждения, станет возможно с запуском COVID-лаборатории в Рыбнице, который состоится не раньше, чем через месяц.

Медучреждения, в которых проводят забор биоматериалов для платного ПЦР-теста
© Photo : МВД Приднестровья
Медучреждения, в которых проводят забор биоматериалов для платного ПЦР-теста

Те, кто не готов ждать и располагает финансами, могут сдать ПЦР-тест в тираспольском медицинском центре "Тирамед". Очередь здесь меньше, но стоимость исследования выше - 750 приднестровских рублей.

Во всех медучреждениях, осуществляющих забор биоматериалов для ПЦР-теста на коронавирус, действует предварительная запись.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1696)

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Теги:
тесты, тест, Приднестровье


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