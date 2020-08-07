Чебан сообщил о выявленных нарушениях в десятках школ и детсадов Кишинева

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В 30 школах и детсадах выявлены нарушения при проведении ремонтов. Об этом в пятницу заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
"Рабочая группа, созданная по моей просьбе для проверки качества проведенных работ в образовательных учреждениях столицы, констатировала нарушения и отклонения от установленных норм", - отметил градоначальник.
"В 30 школах и детсадах рабочая группа констатировала серьезные нарушения по следующим пунктам: не учтены нормы, указанные в плане; отчет о техническом исследовании некоторых работ отсутствует; чрезмерные расходы на покупку строительных материалов. С выявленными нарушениями нельзя мириться. Не позволю кому-то делать деньги на детях. Это недопустимо", - считает примар.
Градоначальник потребовал, чтобы ответственные структуры не подписывали документы о приеме ремонтных работ в тех случаях, когда они не соответствуют нормам.
"Тех, кто виновен, требую наказать", - отметил Чебан.
Во всех столичных учебных заведениях, которым требуется ремонт, полным ходом идет и подготовка к новому учебному году.
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