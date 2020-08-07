Поздний протест перевозчиков на молдавско-румынской границе: чем они недовольны

Транспортники перекрыли дорогу на выезде из Молдовы накануне вечером. В правоохранительных органах заявили, что протест перевозчиков квалифицируется как незаконный.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Протестующие перевозчики, которым отказали во въезде на территорию Румынии, разблокировали дорогу к КПП в Леушенах в ночь на пятницу. Тогда же и завершилась их акция протеста. Информацию об этом подтвердили Sputnik в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы.

"Трассу разблокировали после полуночи", - отметили в Пограполиции.

Транспортники перекрыли дорогу на выезде из Молдовы накануне вечером.

Как пояснили в структуре, протест перевозчиков квалифицируется как незаконный, а блокирование доступа к пропускному пункту Леушены вызвало недопонимание со стороны других граждан, находившихся в транспортном потоке.

"Кроме того, большинство манифестантов оказывают незаконные транспортные услуги, что констатировали власти европейских стран", - подчеркнули в Погранполиции, добавив, что это бросает тень на имидж республики.

© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră Протест транспортников на КПП в Леушенах

При выезде из Молдовы пограничники проверяют только проездные документы, замеряют температуру, чтобы удостоверится, что у граждан нет симптомов инфекции COVID-19.

"Строгие проверки проводятся на румынской стороне, а перед планированием поездки, нужно получить информацию из официальных источников о правилах и ограничениях, действующих в период пандемии при въезде в одно из государств ЕС", - пояснили в Погранполиции.

В структуре отметили, что не намерены допускать какие-либо незаконные действия на границе, включая нелегальные перевозки пассажиров и незаконные сборы.

Транспортники намерены продолжить свой протест у здания Национального агентства автотранспорта.

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