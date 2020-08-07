Протест на молдавско-румынской границе обрастает скандальными подробностями

С протестом на молдавско-румынской границе не все так просто: Ассоциация автомобильного транспорта выразила недовольство по поводу манифестации "так называемых перевозчиков".

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Протест перевозчиков, организованный накануне вечером на контрольно-пропускном пункте Леушены, был организован для "защиты их незаконной деятельности". Об этом заявили в Ассоциации автомобильного транспорта.

"Ассоциация автомобильного транспорта выражает негодование по поводу протеста так называемых перевозчиков, организованного 6 августа на КПП в Леушенах, и использования его для защиты своей незаконной деятельности", - отметили в структуре.

Незаконные перевозки представляют серьезную угрозу для транспортной отрасли в Молдове, подчеркнули в Ассоциации.

"Из-за существования хорошо организованной и управляемой сети незаконных перевозок бюджет теряет порядка 40% от доходов, которые могли бы поступить от перевозчиков", - добавили в ведомстве.

В период чрезвычайного положения, как отметили в структуре, незаконные перевозки выросли, потому что на них ограничения не распространялись.

"Число транспортных единиц, задействованных в нелегальных пассажирских перевозках в национальном и международном трафике, угрожающее. Мы неоднократно просили остановить незаконную деятельность, которая разрушает транспортную отрасль и ставит под угрозу существование тысяч легальных рабочих мест", - подчеркнули в ведомстве.

В Ассоциации обратили внимание на то, что сейчас, когда отмечены некоторые успехи в борьбе с беззаконием, и Национальное агентство автотранспорта начало штрафовать нелегальных перевозчиков, в том числе лишая их регистрационных номеров, начались протесты тех, кто работает нелегально.

"Причина, которую использовали протестующие - ограничение движения, введенное странами ЕС, - не имеет ничего общего с санкциями, примененными против них Национальным агентством автотранспорта", - отметили в структуре.

Транспортники вечером 6 августа перекрыли дорогу на выезде из Молдовы - на КПП Леушены. Трассу разблокировали после полуночи.

Как пояснили в Пограничной полиции Молдовы, протест перевозчиков квалифицируется как незаконный, а блокирование доступа к пропускному пункту Леушены вызвало недопонимание со стороны других граждан, находившихся в транспортном потоке.

"Кроме того, большинство манифестантов оказывают незаконные транспортные услуги, что констатировали власти европейских стран", - подчеркнули в Погранполиции, добавив, что это бросает тень на имидж республики.

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