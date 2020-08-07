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В Молдове сотни излечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы крови

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200807/31202983/v-moldove-474-izlechivshikhsya-ot-covid-19-stali-donorami-plazmy-krovi.html

Переболевшие коронавирусом в Молдове оказывают посильную помощь тем, кто еще сражается с коварным недугом.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Солидарность в борьбе с коронавирусом проявляют жители Республики Молдова, которые прошли лечение от этой болезни. До настоящего времени 474 выздоровевших пациента стали донорами плазмы крови. Цифры приводит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ведомство также информирует, что для помощи заболевшим COVID-19 в тяжелой или крайне тяжелой формах подготовлено 1630 доз плазмы.

Донор крови
© Sputnik / Владимир Песня
Врач-донор: за 30 минут сдачи крови можно внести вклад в спасение 3 жизней
Их распределяют по лечебным учреждениям всей страны, в том числе в Приднестровском регионе. На сегодняшний день, по данным профильного ведомства, препараты в Кишиневе получили Республиканская клиническая больница (465), Институт скорой помощи (87), Муниципальная клиническая больница №1 (178), Муниципальная клиническая больница "Архангела Михаила" (99), "Государственная больница" (129), Клиническая больница Минздрава (3), Муниципальная клиническая больница "Святой Троицы" (1).

Кроме того, 96 доз поступило в Бельцкую райбольницу, 25 - в Райбольницу Единец.  В Страшенсккую райбольницу распределили 10 доз плазмы, в Чимишлийскую - 28, в Кагульскую - 19, Комратскую и Сынжерейскую - по 2,  в Сорокскую - 4, Глодянскую - 3, Флорештскую - 1.

В Клиническую больницу Тирасполя распределено 2 дозы плазмы, на складе медучреждения еще остается 476.

Минздрав обращается с призывом к тем, кто выздоравливает после COVID-19, становиться донорами и таким образом помочь победить эпидемию.

Донор крови.http://editor.sputnik.md/app/article/edit?lang=rus#
© Sputnik / Максим Богодвид
Вылечился сам - помоги другому: в Молдове появились первые доноры плазмы
Для этого выздоровевшие пациенты при выписке из лечебного учреждения подписывают документ, в котором дают согласие на дальнейшую сдачу плазмы в Национальном центре переливания крови. Сбор производится через две недели после выписки у мужчин, переболевших COVID-19. Возраст доноров - от 18 до 60 лет, у них не должно быть хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, диабета, болезней легких, печени и почек. Минздрав отмечает, что плазма переболевших коронавирусом важна в процессе лечения, так как содержит антитела против SARS-CoV-2.

Компоненты крови можно сдать непосредственно в Национальном центре переливания крови, подразделения которого, кроме столицы, находятся в Бельцах и Кагуле, а также в других центрах донорства. При себе необходимо иметь копию выписки, выданной семейным врачом или больничным учреждением, подтверждающую успешное завершение лечения от коронавируса.

Более подробную информацию о сдаче плазмы крови можно получить по телефонам: 022109050 (Кишинев), 023171393 (Бельцы) и 029981305 (Кагул).

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1697)

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