В Молдове сотни излечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы крови

Переболевшие коронавирусом в Молдове оказывают посильную помощь тем, кто еще сражается с коварным недугом.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Солидарность в борьбе с коронавирусом проявляют жители Республики Молдова, которые прошли лечение от этой болезни. До настоящего времени 474 выздоровевших пациента стали донорами плазмы крови. Цифры приводит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ведомство также информирует, что для помощи заболевшим COVID-19 в тяжелой или крайне тяжелой формах подготовлено 1630 доз плазмы.

Их распределяют по лечебным учреждениям всей страны, в том числе в Приднестровском регионе. На сегодняшний день, по данным профильного ведомства, препараты в Кишиневе получили Республиканская клиническая больница (465), Институт скорой помощи (87), Муниципальная клиническая больница №1 (178), Муниципальная клиническая больница "Архангела Михаила" (99), "Государственная больница" (129), Клиническая больница Минздрава (3), Муниципальная клиническая больница "Святой Троицы" (1).

Кроме того, 96 доз поступило в Бельцкую райбольницу, 25 - в Райбольницу Единец. В Страшенсккую райбольницу распределили 10 доз плазмы, в Чимишлийскую - 28, в Кагульскую - 19, Комратскую и Сынжерейскую - по 2, в Сорокскую - 4, Глодянскую - 3, Флорештскую - 1.

В Клиническую больницу Тирасполя распределено 2 дозы плазмы, на складе медучреждения еще остается 476.

Минздрав обращается с призывом к тем, кто выздоравливает после COVID-19, становиться донорами и таким образом помочь победить эпидемию.

Компоненты крови можно сдать непосредственно в Национальном центре переливания крови, подразделения которого, кроме столицы, находятся в Бельцах и Кагуле, а также в других центрах донорства. При себе необходимо иметь копию выписки, выданной семейным врачом или больничным учреждением, подтверждающую успешное завершение лечения от коронавируса.

Для этого выздоровевшие пациенты при выписке из лечебного учреждения подписывают документ, в котором дают согласие на дальнейшую сдачу плазмы в Национальном центре переливания крови. Сбор производится через две недели после выписки у мужчин, переболевших COVID-19. Возраст доноров - от 18 до 60 лет, у них не должно быть хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, диабета, болезней легких, печени и почек. Минздрав отмечает, что плазма переболевших коронавирусом важна в процессе лечения, так как содержит антитела против SARS-CoV-2.

Более подробную информацию о сдаче плазмы крови можно получить по телефонам: 022109050 (Кишинев), 023171393 (Бельцы) и 029981305 (Кагул).

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