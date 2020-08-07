В Молдове сотни излечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы крови

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Солидарность в борьбе с коронавирусом проявляют жители Республики Молдова, которые прошли лечение от этой болезни. До настоящего времени 474 выздоровевших пациента стали донорами плазмы крови. Цифры приводит Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
Ведомство также информирует, что для помощи заболевшим COVID-19 в тяжелой или крайне тяжелой формах подготовлено 1630 доз плазмы.
Кроме того, 96 доз поступило в Бельцкую райбольницу, 25 - в Райбольницу Единец. В Страшенсккую райбольницу распределили 10 доз плазмы, в Чимишлийскую - 28, в Кагульскую - 19, Комратскую и Сынжерейскую - по 2, в Сорокскую - 4, Глодянскую - 3, Флорештскую - 1.
В Клиническую больницу Тирасполя распределено 2 дозы плазмы, на складе медучреждения еще остается 476.
Минздрав обращается с призывом к тем, кто выздоравливает после COVID-19, становиться донорами и таким образом помочь победить эпидемию.
Компоненты крови можно сдать непосредственно в Национальном центре переливания крови, подразделения которого, кроме столицы, находятся в Бельцах и Кагуле, а также в других центрах донорства. При себе необходимо иметь копию выписки, выданной семейным врачом или больничным учреждением, подтверждающую успешное завершение лечения от коронавируса.
Более подробную информацию о сдаче плазмы крови можно получить по телефонам: 022109050 (Кишинев), 023171393 (Бельцы) и 029981305 (Кагул).
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