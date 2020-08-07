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Прохлада фонтана.

Евросоюз выделил Кагульскому району 10 миллионов евро на водоснабжение

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200807/31204932/es-vydelil-kagulskomu-rayonu-10-millionov-evro-na-vodosnabzhenie.html

Нехватка воды для питья и полива в южных регионах Молдовы — долговременная проблема, которую пытаются решить с внешней финансовой помощью.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Министерство финансов, руководство Кагульского района и немецкий банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) подписали соглашение о гранте в сумме 10 миллионов евро в рамках проекта "ЕС для Молдовы: чистая вода для Кагула".

Средства будут использованы для строительства и модернизации инфраструктуры водоснабжения и канализации в Кагульском районе.

Илья Тромбицкий
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Деньги были выделены из бюджета годовой Программы действий ЕС в Молдове через банк KFW для дополнительного финансирования другого проекта — "Водоснабжение и канализация в Кагульском районе", который реализуется с 2018 года, с суммой гранта в 23,5 миллиона евро.

С молдавской стороны расходы контролирует Агентство регионального развития "Юг" созданное в 2009 году. Крайний срок выделения средств гранта — 30 декабря 2024 года.

Работы по снижению загрязнения воды и сохранению грунтовых вод на юге Молдовы будут идти в соответствии с Планом управления Дунайско-черноморским бассейнами и бассейном реки Прут.

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Теги:
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