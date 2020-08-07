Поступления в фонды обязательного медстрахования выше, чем в прошлом году

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. За первые семь месяцев этого года собственные доходы фондов обязательного медстрахования (ОМС) составили более 2 миллиардов 836 миллионов леев. Об этом сообщает Национальная компания медицинского страхования.

По сравнению с тем же периодом прошлого года накопления выросли на 52 миллиона леев, или на 1,9 процента.

Большая часть дохода поступает в фонды ОМС от взносов работодателей в виде процента от заработной платы. Этот вид доходов превысил 2 миллиарда 668 миллионов леев, что на 27,6 миллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В то же время сборы от продажи медицинской страховки составили более 126 миллионов, увеличившись примерно на 15 миллионов.

Прочие поступления достигли 41 миллиона леев, с ростом на 10 миллионов леев по сравнению с прошлым годом.

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