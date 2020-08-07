22:57 07 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Врач.

Поступления в фонды обязательного медстрахования выше, чем в прошлом году

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200807/31205110/postupleniya-v-fondy-obyazatelnogo-medstrakhovaniya-vyshe-chem-v-proshlom-godu.html

Пандемия коронавируса не создала дефицита средств в системе общественного здравоохранения Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. За первые семь месяцев этого года собственные доходы фондов обязательного медстрахования (ОМС) составили более 2 миллиардов 836 миллионов леев. Об этом сообщает Национальная компания медицинского страхования.

По сравнению с тем же периодом прошлого года накопления выросли на 52 миллиона леев, или на 1,9 процента.

Больница
© Sputnik / Aleksei Babushkin
Решено официально: названа стоимость полиса медстрахования в 2020 году
Большая часть дохода поступает в фонды ОМС от взносов работодателей в виде процента от заработной платы. Этот вид доходов превысил 2 миллиарда 668 миллионов леев, что на 27,6 миллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В то же время сборы от продажи медицинской страховки составили более 126 миллионов, увеличившись примерно на 15 миллионов.

Прочие поступления достигли 41 миллиона леев, с ростом на 10 миллионов леев по сравнению с прошлым годом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Год медработника в Молдове: Додон рассказал, что ждет сектор здравоохранения
Нацкасса медстрахования отчитается за расходование публичных средств
Теги:
медицинское страхование


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на месте катастровы.
Работа российских медиков и спасателей на месте взрыва в Бейруте
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников.
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться