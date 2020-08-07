Без классных журналов в школах: как будут оценивать учащихся

С 1 сентября образовательный процесс ждет много изменений, которые коснутся н только учащихся, но и учителей. Преобразования претерпят и каталог для оценок.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Традиционные бумажные журналы для записи оценок успеваемости учащихся могут исчезнуть, а отметки школьникам будут выставлять в электронном виде.

Информационную систему "Электронный журнал" представил в пятницу глава управления информационных технологий и коммуникаций министерства образования Корнелиу Чорич.

По его словам, цель внедрения подобной системы учета заключается в том, чтобы ведомство и учебные заведения страны имели базу данных об ежедневной успеваемости и посещаемости.

Решено протестировать электронный журнал как минимум в одном учебном заведении в каждом районе и муниципии.

Несмотря на сложную и непредсказуемую ситуацию, связанную с ограничениями из-за COVID-19, занятия в молдавских школах должны начаться вовремя. Минобразования предложило рассмотреть семь моделей учебного процесса на 2020-2021 год. Эти варианты подразумевают значительную долю часов дистанционного обучения.

"Конечно, будет непросто. Представьте себе, что значит деление классов. Одна половина будет обучаться в школе, а другая - онлайн, это в основном в крупных учебных заведениях, в которых более тысячи учащихся и более тридцати детей в классе", - заявил ранее Sputnik начальник управления доуниверситетского образования Минобразования Молдовы Валентин Круду.

Из хороших новостей - дети не будут носить маски в школах, но при этом должны будут стараться сохранять дистанцию – полтора метра друг от друга.

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В условиях чрезвычайного положения, объявленного властями страны в марте, все учащиеся были переведены на удаленный процесс обучения.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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