22:57 07 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Ружье, архивное фото.

Молдавский Отелло: в Кишиневе разыгралась семейная драма

© CC0 / Pixabay / sluehr3g
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200807/31207528/moldavskiy-otello-v-kishineve-razygralas-nastoyaschaya-semeynaya-drama.html

Житель Кишинева увидел, как его молодая жена общается с другим мужчиной в соцсетях, заподозрил ее в измене и в порыве ревности застрелил.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Немолодому мужчине грозит длительный срок заключения за непредумышленное убийство своей жены. Прокуратура Кишинева завершила уголовное преследование по делу и передала материалы в суд, отмечается в пресс-релизе Генпрокуратуры.  

Фигурант признал себя виновным.

Трагедия разыгралась вечером 2 апреля нынешнего года в центре столицы - по месту жительства супругов.

Девушка в парандже
© Flickr / Patrick Denker
Ах, эти женщины: жительница ОАЭ подала на развод из-за отсутствия ссор с мужем

Глава семьи в возрасте 70 лет и его 47-летняя жена поужинали, женщина вышла во двор. Через некоторое время муж пошел за ней и застал, как сообщается в пресс-релизе, "за интимным разговором в социальной сети с другим мужчиной". Охваченный ревностью, супруг схватил ружье марки Maverick 88, которым владел незаконно, и выстрелил в жену. Пуля попала в грудь, женщина скончалась на месте. 

За совершение подобного преступления, согласно действующему законодательству, виновному грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Любовь и ревность — всегда на ринге


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на месте катастровы.
Работа российских медиков и спасателей на месте взрыва в Бейруте
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников.
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться