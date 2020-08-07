Молдавский Отелло: в Кишиневе разыгралась семейная драма

Житель Кишинева увидел, как его молодая жена общается с другим мужчиной в соцсетях, заподозрил ее в измене и в порыве ревности застрелил.

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Немолодому мужчине грозит длительный срок заключения за непредумышленное убийство своей жены. Прокуратура Кишинева завершила уголовное преследование по делу и передала материалы в суд, отмечается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Фигурант признал себя виновным.

Трагедия разыгралась вечером 2 апреля нынешнего года в центре столицы - по месту жительства супругов.

Глава семьи в возрасте 70 лет и его 47-летняя жена поужинали, женщина вышла во двор. Через некоторое время муж пошел за ней и застал, как сообщается в пресс-релизе, "за интимным разговором в социальной сети с другим мужчиной". Охваченный ревностью, супруг схватил ружье марки Maverick 88, которым владел незаконно, и выстрелил в жену. Пуля попала в грудь, женщина скончалась на месте.

За совершение подобного преступления, согласно действующему законодательству, виновному грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение.

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