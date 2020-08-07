Минздрав: подтверждены 362 новых случая инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 362 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из них 19 — в Приднестровье. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы 6 эпизодов импорта инфекции, три из Великобритании и по одному - из Турции, Украины и Франции.

По данным ведомства, за сутки проведено 2572 теста, из них 1990 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 26 990, из которых 1604 - в Приднестровье.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 15 медработников - 7 врачей, 7 медсестер и одного человека из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 419 пациентов (из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1174 человека - в состоянии средней степени тяжести.

На домашнем лечении находятся 2989 пациентов с легкой формой COVID-19, выздоровели на дому 7 тысяч пациентов, за которыми наблюдают семейные врачи.

Из больниц были выписаны еще 242 пациента. Общее число выздоровевших достигло 18 918 человек.

Также зафиксированы еще семь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 835.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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